Les dirigeants allemands, français et italiens attendus à Kiev pour marquer leur solidarité

La visite du chancelier allemand Olaf Scholz, du président français Emmanuel Macron et du premier ministre italien Mario Draghi a pris des semaines à organiser, les trois hommes cherchant à surmonter les critiques au sein de l'Ukraine concernant leur réponse à la guerre.

Le voyage attendu, qui n'a pas été annoncé pour des raisons de sécurité, intervient un jour avant que la Commission européenne ne doive formuler une recommandation sur le statut de l'Ukraine en tant que candidat à l'UE, ce que les plus grandes nations européennes ont accueilli avec tiédeur.

S'exprimant en Roumanie mercredi, M. Macron a déclaré qu'il était temps pour l'Europe de rassurer l'Ukraine sur ses ambitions européennes.

"Nous sommes à un moment où nous devons envoyer des signaux politiques clairs, nous, Européens, envers l'Ukraine et son peuple, alors qu'elle résiste héroïquement", a-t-il déclaré, sans donner de détails.

Kiev a critiqué la France, l'Allemagne et, dans une moindre mesure, l'Italie, pour avoir traîné les pieds dans leur soutien à l'Ukraine, les accusant d'être lents à livrer des armes et de faire passer leur propre prospérité avant la liberté et la sécurité de l'Ukraine.

Oleksiy Arestovych, un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, a déclaré cette semaine au journal allemand Bild qu'il craignait que les trois dirigeants fassent pression sur Kiev pour qu'elle accepte un accord de paix favorable au président russe Vladimir Poutine.

"Ils diront que nous devons mettre fin à la guerre qui provoque des problèmes alimentaires et économiques ... que nous devons sauver la face de M. Poutine", a-t-il déclaré, faisant référence aux commentaires de M. Macron ce mois-ci selon lesquels il était vital de ne pas humilier le dirigeant russe.

Répondant à cette préoccupation, M. Draghi a déclaré mardi qu'il était important que les pourparlers de paix s'ouvrent dès que possible, mais il a ajouté qu'ils devaient être "dans des conditions que l'Ukraine juge acceptables".

On s'attend à ce que Zelenskiy pousse ses visiteurs à envoyer davantage d'armes pour aider son armée, durement éprouvée, à résister aux envahisseurs russes.

L'Ukraine a été particulièrement critique à l'égard de l'aide militaire de l'Allemagne et l'ambassadeur du pays à Berlin, Andrij Melnyk, a déclaré à la chaîne de télévision allemande NTV qu'il s'attendait à ce que M. Scholz remette des armes lourdes promises depuis longtemps mais pas encore livrées.

M. Scholz a rejeté les allégations selon lesquelles il aurait retenu un soutien militaire indispensable, affirmant qu'il était l'un des plus grands soutiens militaires et financiers de l'Ukraine et qu'il prenait du temps pour former les soldats ukrainiens à l'utilisation des systèmes d'artillerie sophistiqués qu'il proposait.