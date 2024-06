Julian Assange a passé sa première nuit en 14 ans en tant qu'homme libre, de retour chez lui en Australie, alors que l'opposition conservatrice a mis en garde le gouvernement contre la tentation de considérer le fondateur de WikiLeaks comme un héros.

M. Assange a atterri en Australie avec un accueil enthousiaste mercredi soir, après avoir passé plus de cinq ans dans une prison britannique de haute sécurité et sept ans dans l'asile de l'ambassade d'Équateur à Londres.

Il a lutté contre l'extradition vers la Suède pour des allégations d'agression sexuelle et vers les États-Unis, où il fait face à 18 accusations criminelles liées à la publication par WikiLeaks, en 2010, de centaines de milliers de documents militaires classifiés et de câbles diplomatiques américains.

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, qui demande la libération de M. Assange depuis plusieurs années, l'a accueilli dans son pays lors d'un appel téléphonique, déclarant qu'il avait eu "une discussion très chaleureuse" avec M. Assange.

Toutefois, l'opposition conservatrice s'est inquiétée de ne pas présenter M. Assange comme un héros après qu'il a passé plus de dix ans à essayer d'éviter les poursuites judiciaires et qu'il a ensuite plaidé coupable d'un chef d'accusation pour avoir conspiré en vue d'obtenir et de divulguer des documents classifiés relatifs à la défense nationale.

Le chef de l'opposition au Sénat, Simon Birmingham, s'est félicité de la libération de M. Assange, mais a indiqué sur X qu'"il n'est pas un martyr et n'a jamais été un prisonnier politique privé d'accès à la justice".

Il a mis en garde M. Albanese contre toute rencontre avec M. Assange et a déclaré que la libération pourrait mettre à mal les liens entre l'Australie et les États-Unis, ce qui a été rejeté par la ministre des affaires étrangères, Penny Wong.

Mme Wong a déclaré jeudi à la radio ABC que la libération de M. Assange ne constituait pas une menace pour les liens entre l'Australie et les États-Unis.

James Paterson, porte-parole de l'opposition pour les affaires intérieures, a déclaré à Sky News que M. Assange s'était soustrait aux demandes d'extradition légales en se cachant dans l'ambassade d'Équateur et qu'il avait utilisé ses droits légaux au Royaume-Uni pour les contester pendant de nombreuses années.

"Il s'agit maintenant d'une personne qui a plaidé coupable d'infractions très graves à la sécurité nationale, qui ne sont pas seulement des infractions à l'encontre des États-Unis. Il s'agit d'infractions commises à l'encontre de l'alliance de collecte de renseignements des Cinq Yeux, dont fait partie l'Australie", a-t-il déclaré.

Le département d'État américain a déclaré mercredi que son implication dans la résolution de l'affaire Assange était très limitée et a réitéré sa position selon laquelle ses actions avaient mis des vies en danger, bien que le juge américain qui a accepté son plaidoyer de culpabilité ait déclaré qu'il n'y avait pas eu de victime personnelle.

La Maison Blanche n'est en aucun cas impliquée dans cette affaire, a déclaré le porte-parole de la sécurité nationale, John Kirby, ajoutant qu'il s'agissait d'une affaire relevant du ministère de la justice.

Les partisans de M. Assange et les défenseurs de la liberté d'expression le considèrent comme une victime parce qu'il a dénoncé des actes répréhensibles et des crimes potentiels des États-Unis, notamment lors des conflits en Afghanistan et en Irak.

Toutefois, le gouvernement américain a longtemps affirmé que ses actions étaient imprudentes et qu'en publiant les noms de sources gouvernementales, il avait mis en danger la vie d'agents.

M. Assange ne s'est pas exprimé publiquement depuis sa libération. Sa femme, Stella, a déclaré qu'il était trop tôt pour dire ce que son mari allait faire et a demandé à ce que son intimité soit respectée.