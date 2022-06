Les dirigeants australiens et néo-zélandais se disent "solidaires" sur le Pacifique et le climat

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que les deux pays partageaient les mêmes préoccupations concernant le Pacifique, la Chine cherchant à étendre son influence dans la région.

"Nous sommes sur la même longueur d'onde en ce qui concerne le Pacifique", a déclaré M. Albanese aux journalistes à Sydney lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern.

"Le premier ministre et moi-même sommes déterminés à porter les relations transtasmaniennes à un nouveau niveau", a-t-il ajouté.

La Chine a récemment conclu un pacte de sécurité avec les îles Salomon, à la consternation des États-Unis et de leurs alliés australiens et néo-zélandais, qui considèrent depuis des décennies que les îles du Pacifique constituent en grande partie leur sphère d'influence.

La Chine a rejeté leurs inquiétudes et poursuit la construction de liens, affirmant qu'elle ne représente aucune menace militaire et que le développement et la prospérité profitent à tous.

Dix pays du Pacifique ont récemment reporté l'examen d'un vaste pacte commercial et de sécurité avec la Chine.

Albanese a pris ses fonctions après avoir remporté une élection générale le mois dernier, promettant aux insulaires du Pacifique de se concentrer sur la lutte contre le changement climatique, qui menace leur existence.

Mme Ardern, premier dirigeant étranger à visiter l'Australie depuis son élection, a salué la nouvelle position de l'Australie sur le climat, ajoutant que la victoire électorale signalait "l'opportunité d'une réinitialisation" de leurs relations.

"Le changement climatique est un problème mondial, qui se manifeste dans notre région, et nous sommes très désireux de travailler avec nos partenaires du Pacifique sur cette menace importante", a déclaré Mme Ardern.

Elle a déclaré que les gouvernements souhaitaient voir une élévation des voix des îles du Pacifique dans la région car, malgré un dialogue important, de nombreux pays n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer.

Mme Ardern a également soulevé la politique controversée d'expulsion de l'Australie lors de sa rencontre avec M. Albanese, qui a promis de "travailler sur" les problèmes.

L'Australie expulse les étrangers reconnus coupables de crimes dans le cadre d'une politique de répression de l'immigration qui peut également priver les binationaux de la citoyenneté australienne.

Cette politique a vu des centaines de personnes expulsées vers la Nouvelle-Zélande, un pays que certains ont quitté alors qu'ils n'étaient que des enfants.

Quelque 670 000 citoyens néo-zélandais - soit près de 15 % de la population du petit pays - vivent en Australie, selon les données officielles.