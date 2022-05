Les dirigeants canadiens affirment le droit de choisir après la fuite d'un projet de décision américaine renversant le droit à l'avortement

Le Bloc Québécois, un parti politique fédéral, a également présenté mardi une motion au Parlement canadien pour reconnaître le "libre choix d'une femme en matière d'avortement".

La vice-première ministre Chrystia Freeland s'est dite "à la fois choquée et profondément troublée" par la fuite de la décision et a déclaré que son gouvernement avait un "engagement clair et déterminé" à protéger le droit d'une femme de choisir.

"Nous ne reculerons jamais devant la protection et la promotion des droits des femmes au Canada et dans le monde", a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau dans un tweet.

La Cour suprême du Canada a décriminalisé l'avortement dans une décision historique de 1988. Ostensiblement, depuis lors, l'avortement est une procédure médicale comme une autre. Mais des obstacles à l'accès persistent, en particulier pour les personnes vivant en dehors des zones urbaines.

Il est peu probable que la Cour suprême du Canada dépénalise à nouveau l'avortement dans un avenir proche, mais si la Cour suprême des États-Unis annule Roe v. Wade, cela pourrait enhardir les mouvements anti-avortement et galvaniser les militants de l'avortement, ont déclaré à Reuters des observateurs canadiens et des défenseurs de l'avortement.

La décision américaine, qui n'est pas attendue avant juin, "donnera certainement du jus aux forces anti-avortement", a déclaré Judy Rebick, qui se bat pour l'accès à l'avortement au Canada depuis que le docteur Henry Morgentaler a bravé l'interdiction dans les années 1980.

Mais Mme Rebick a déclaré que les opposants à l'avortement sont confrontés à une bataille plus difficile au Canada, où les militants ont construit un soutien communautaire il y a des décennies.

"Vous avez une énorme majorité pro-choix qui s'est mobilisée à maintes reprises".

Jack Fonseca, directeur des opérations politiques de la coalition anti-avortement Campaign Life Coalition, a prédit une "floraison pro-vie" si la Cour suprême des États-Unis annule Roe v. Wade, avec des personnes cherchant à faire des changements au sud de la frontière une réalité au Canada.

Pendant que les opposants canadiens à l'avortement attendent un changement politique anti-avortement, a déclaré Fonseca, son groupe pourrait faire pression pour des mesures provisoires telles que la radiation de l'avortement des services de santé couverts par les provinces.

Il est peu probable que le Canada connaisse un recul similaire de l'accès à l'avortement au niveau national, a déclaré le politologue Emmett Macfarlane, car la cour suprême est moins polarisée et partisane que la Cour suprême des États-Unis.

"Ce que je vais surveiller, c'est qui cela mobilise-t-il ? Est-ce que cela mobilise le mouvement anti-choix au Canada, et la majorité pro-choix est-elle complaisante ? Ou est-ce que cela fait monter les enchères de la majorité pro-choix ?"

Le téléphone de Carolyn Egan sonnait mardi matin avec des personnes "indignées" qui "voulaient faire quelque chose", a déclaré cette militante de longue date pour l'avortement et organisatrice de la Coalition ontarienne pour les cliniques d'avortement.

"C'est vraiment un appel au clairon ici".