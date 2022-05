Les dirigeants d'Asie du Sud-Est confrontés à des questions de droits et à une chaussure volante pour leurs débuts à Washington

Le Premier ministre cambodgien Hun Sen, qui dirige le Cambodge depuis 1985 mais n'avait jusqu'à présent jamais été invité à la Maison Blanche, a été la cible d'un manifestant qui lui a lancé une chaussure à Washington mercredi, comme l'ont montré des photos et des vidéos publiées sur le site Web en langue khmèreemonoroom.infos.

La chaussure ne semblait pas toucher Hun Sen, qui a fait l'objet de critiques de la part de militants et des administrations américaines pour avoir réprimé la dissidence. D'autres personnes ont salué et pris des selfies avec le premier ministre, ont montré les images.

Huit dirigeants de l'ASEAN, dont Hun Sen, ont entamé leur visite de deux jours au Capitole pour un déjeuner avec les dirigeants du Congrès jeudi.

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, le président de la commission des relations extérieures du Sénat, Robert Menendez, et le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Gregory Meeks, "ont tous soulevé la nécessité de protéger les droits de l'homme et de travailler pour faire face au déclin démocratique dans la région", selon une personne ayant connaissance du déjeuner.

Ils ont ensuite rencontré des chefs d'entreprise américains avant un dîner avec le président Joe Biden à la Maison Blanche.

Parallèlement au coup d'État militaire de 2021 au Myanmar, pour lequel les dirigeants militaires du pays ont été désinvités des réunions de l'ANASE, la démocratie s'est détériorée dans les pays membres que sont la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, Singapour et les Philippines, tandis que le Vietnam, le Laos, Brunei et le Cambodge ne sont "pas du tout démocratiques", a déclaré John Sifton, directeur du plaidoyer de Human Rights Watch Asie.

Sifton a exhorté l'administration Biden à soulever ces questions "directement, et non en termes généraux".

"Ne pas soulever publiquement des préoccupations spécifiques en matière de droits de l'homme au cours du sommet envoie le message que les violations des droits de l'homme vont largement être tolérées au nom de la formation d'alliances pour contrer la Chine", a-t-il déclaré.

Un haut fonctionnaire de l'administration, qui a informé les journalistes sous couvert d'anonymat, a déclaré qu'en plus des objectifs économiques et stratégiques, les États-Unis "se concentreraient sur les efforts visant à promouvoir le respect des droits de l'homme, l'État de droit et la bonne gouvernance" au cours du sommet.