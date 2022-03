Les dirigeants de Jordanie et d'Israël appellent au calme après une rencontre historique suite à un pic de violence

Abdullah a déclaré à Herzog après l'avoir reçu au palais Husseiniya, dans le cadre de la première visite officielle d'un chef d'État israélien, que la paix était plus urgente maintenant pour mettre fin à un conflit qui, selon lui, "a duré trop longtemps".

Selon un communiqué du palais, le roi a condamné "la violence sous toutes ses formes", y compris la dernière attaque de mardi au cours de laquelle un tireur arabe a tué au moins cinq personnes dans la banlieue de Tel Aviv.

"Ce conflit dure depuis très longtemps et la violence qu'il engendre continue de causer beaucoup de douleur et crée un terreau fertile pour l'extrémisme", a déclaré le monarque dans le communiqué.

Le conflit israélo-palestinien, y compris l'occupation par Israël de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est depuis près de 55 ans, pèse depuis longtemps sur les relations entre Israël et la Jordanie, qui sont des partenaires de paix depuis 1994.

Selon un communiqué israélien, Abdullah a proposé à Herzog ses condoléances aux familles des victimes, alors que les deux pays craignent une recrudescence des agressions à l'approche du mois sacré du Ramadan en avril.

"Je dis toujours que le fait que des dirigeants musulmans se réunissent avec des dirigeants juifs et des dirigeants israéliens est une alternative à l'abîme de la haine et de l'effusion de sang", a déclaré Herzog dans un communiqué.

"Alors que nous entrons dans ces jours saints... nous devons nous diriger vers la possibilité pour chacun de pratiquer ses croyances en sûreté, en sécurité, dans le calme. C'est ce vers quoi nous devons tendre", a ajouté Herzog.

Les forces de sécurité israéliennes étaient en état d'alerte mercredi après la fusillade de Tel Aviv, la dernière en date d'une série d'attaques mortelles au cours de la semaine écoulée - la plus forte hausse d'attaques dans les rues de la ville depuis des années.

Les deux pays se sont engagés dans une série de discussions diplomatiques et sécuritaires de haut niveau ces derniers jours afin de réduire les tensions que la Jordanie craint de voir s'aggraver avec des répercussions dans un royaume où beaucoup de ses citoyens sont d'origine palestinienne.

Le sentiment anti-israélien est élevé en Jordanie.

L'année dernière, des affrontements ont éclaté entre la police israélienne et les Palestiniens autour de la mosquée Al Aqsa de Jérusalem au plus fort du mois de jeûne du Ramadan. Ces violences ont contribué à déclencher une guerre de 11 jours en mai entre les militants de Gaza et Israël.

Lors de sa rencontre avec Herzog, Abdallah a exhorté Israël à autoriser la liberté de prière aux fidèles musulmans, a déclaré à Reuters un responsable s'exprimant sous couvert d'anonymat. Le roi a également demandé que la police israélienne mette fin aux provocations des fidèles juifs dans l'enceinte de la mosquée Al Aqsa.

Invoquant des problèmes de sécurité, Israël a imposé des limites d'âge aux fidèles musulmans à Al-Aqsa pendant les périodes de tension et a restreint les déplacements des Palestiniens vers Jérusalem depuis la Cisjordanie, territoire qu'il a conquis, ainsi que la partie orientale de la ville sainte, lors de la guerre de 1967.

Jérusalem est une question particulièrement sensible pour la famille royale hachémite de Jordanie, qui a la garde des lieux saints musulmans et chrétiens dans la partie orientale de la ville, une zone contrôlée par les forces jordaniennes de 1949 à 1967.