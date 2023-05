Les dirigeants de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) ont appelé mercredi à la fin des hostilités au Myanmar, pays gouverné par l'armée, afin de permettre un dialogue inclusif et une aide humanitaire.

"Nous sommes profondément préoccupés par la poursuite des violences au Myanmar et nous demandons instamment l'arrêt immédiat de toutes les formes de violence et de recours à la force afin de créer un environnement propice à l'acheminement sûr et rapide de l'aide humanitaire.

l'acheminement en toute sécurité et en temps utile de l'aide humanitaire et des dialogues nationaux inclusifs", a-t-il déclaré dans un communiqué publié à l'occasion d'un sommet en Indonésie.