par Gabriela Baczynska

GRENADE, Espagne, 6 octobre (Reuters) - Les dirigeants des pays de l'Union européenne se réuniront vendredi pour discuter des moyens d'éviter une nouvelle crise migratoire et de la question d'un élargissement du bloc.

L'Italie et l'Espagne ont fait part de leur préoccupation face à la hausse de l'immigration clandestine vers leurs îles cette année.

L'Allemagne, destination que cherchent à rejoindre de nombreux migrants ayant atteint l'Europe, a mis en place des contrôles aux frontières afin, dit-elle, de lutter contre les passeurs qui font entrer des personnes sur son territoire.

Cette décision intervient alors que Berlin a fait état d'une hausse de 80% des demandes d'asile cette année, une augmentation qui inquiète la coalition au pouvoir alors que des élections locales doivent se tenir le 8 octobre en Bavière.

La Pologne, où des élections législatives sont prévues le 15 octobre, refuse de son côté d'accueillir de nouvelles personnes venues d'Afrique ou du Moyen-Orient. Des millions d'Ukrainiens ont toutefois trouvé refuge dans le pays depuis le début de l'invasion russe en février 2022.

D'autres pays d'Europe centrale et orientale ont également instauré des contrôles aux frontières, estimant que cela était nécessaire afin notamment de lutter contre les passeurs.

Selon la principale responsable de l'UE en matière d'immigration, 250.000 personnes sont entrées illégalement dans l'UE cette année.

La question migratoire est toutefois sensible, et les propos et les politiques anti-migrants se développent dans certains pays du bloc, alors que les élections européennes sont prévues en juin prochain.

"INVESTISSEMENT GÉOSTRATÉGIQUE"

Les Vingt-Sept, réunis à Grenade en Espagne, aborderont également l'avenir stratégique de l'UE après des années de crises marquées par les défis que représentent le changement climatique et la rivalité économique avec la Chine.

Les dirigeants des pays de l'UE étudieront vendredi les changements à apporter au sein du bloc afin de permettre un nouvel élargissement.

Parmi les pays désireux de rejoindre le bloc figurent l'Ukraine, la Moldavie ou les Balkans occidentaux. Ces pays doivent toutefois remplir de nombreuses conditions pour être admis, ce qui prolonge les délais d'adhésion.

"L'avenir de nos futurs membres et de leurs citoyens se trouve au sein de l'Union européenne", devraient déclarer les dirigeants, selon un projet de déclaration que Reuters a pu consulter.

"L'élargissement est un investissement géostratégique en matière de paix, de sécurité, de stabilité et de prospérité. Tant l'UE que les futurs Etats membres doivent être prêts."

(Reportage Gabriela Baczynska; version française Camille Raynaud)