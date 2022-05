Les dirigeants de la Quadrilatérale promettent un Indo-Pacifique libre et ouvert, et une action sur le climat

Le président américain Joe Biden, à l'ouverture des discussions avec les dirigeants de trois "partenaires démocratiques proches", dont le Premier ministre indien Narendra Modi, a condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, estimant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un problème européen mais mondial.

Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, s'est fait l'écho de ces propos en déclarant qu'il ne fallait pas laisser la même chose se produire en Asie.

Taiwan n'était pas un point officiel de l'ordre du jour de la Quadrilatérale, a déclaré un responsable américain, mais on s'attendait à ce que ce soit un sujet important, un jour après que Biden ait rompu avec la convention et offert le soutien militaire américain à l'île autonome revendiquée par la Chine.

"C'est plus qu'une question européenne, c'est une question mondiale", a déclaré M. Biden à propos de l'Ukraine, alors que les discussions, auxquelles participe le nouveau premier ministre australien, Anthony Albanese, débutaient.

M. Biden a souligné que les États-Unis se tiendront aux côtés de leurs alliés pour faire pression en faveur d'une région indo-pacifique libre et ouverte.

"L'agression de l'Ukraine par la Russie ne fait que renforcer l'importance de ces objectifs de principes fondamentaux de l'ordre international, d'intégrité territoriale et de souveraineté. Le droit international, les droits de l'homme doivent toujours être défendus, quel que soit l'endroit du monde où ils sont violés", a-t-il déclaré.

M. Kishida a déclaré que l'invasion russe "ébranle les fondements de l'ordre international" et constitue un défi direct aux principes des Nations Unies.

"Nous ne devrions pas permettre que des choses similaires se produisent dans la région indo-pacifique", a-t-il déclaré.

Modi n'a fait aucun commentaire sur l'Ukraine ou la Russie dans ses remarques. L'Inde a frustré les Etats-Unis avec ce qu'elle considère comme un manque de soutien aux sanctions et à la condamnation de l'invasion de l'Ukraine par la Russie menées par les Etats-Unis.

Bien que l'Inde ait développé des liens étroits avec les États-Unis ces dernières années et qu'elle soit un élément essentiel du groupement Quad visant à repousser la Chine, elle entretient également une relation de longue date avec la Russie, qui reste un fournisseur majeur de son matériel de défense et de ses approvisionnements en pétrole.

L'Inde s'est abstenue lors des votes du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'invasion de la Russie, bien qu'elle ait exprimé des inquiétudes quant à certains meurtres de civils ukrainiens.

UNE "ACTION AMBITIEUSE".

L'Australien Albanese, qui fait ses débuts internationaux en tant que premier ministre, a déclaré au groupe que ses priorités étaient alignées sur les leurs et il s'est engagé à investir davantage dans la lutte contre le changement climatique dans une région où les nations insulaires du Pacifique Sud sont confrontées à certains des risques les plus directs de la montée des eaux.

"La région attend de nous que nous travaillions avec elle et que nous donnions l'exemple", a-t-il déclaré.

"C'est pourquoi mon gouvernement prendra des mesures ambitieuses en matière de changement climatique et augmentera notre soutien aux partenaires de la région qui s'efforcent d'y faire face, notamment grâce à de nouveaux financements."

Concernant la position de l'Inde sur l'Ukraine, un responsable américain a déclaré que M. Biden chercherait à trouver des points communs, en soulignant l'importance d'une rencontre en face à face.

"Il est vrai qu'avec tous les membres du quadrilatère, il y a des différences, la question est de savoir comment elles sont abordées et comment elles sont gérées", a déclaré le fonctionnaire lors d'un briefing aux journalistes avant les entretiens.

L'une des questions clés pour les États-Unis avant la réunion quadrilatérale était de savoir comment sevrer l'Inde des équipements militaires fournis par la Russie et s'il fallait fournir une aide à la défense et d'autres formes de soutien à l'Inde pour accélérer cette transition.

Les États-Unis envisagent un "soutien à l'investissement" de 4 milliards de dollars pour l'Inde en plus des milliards de dollars accordés précédemment, a déclaré New Delhi lundi après que les deux parties aient signé un accord sur la fabrication du vaccin COVID-19, les soins de santé, les énergies renouvelables, l'inclusion financière et les infrastructures.