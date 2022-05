Les dirigeants de la Quadrilatérale s'engagent à faire front commun pour un Indo-Pacifique libre et ouvert

Le président américain Joe Biden et ses homologues australien, indien et japonais ont entamé des discussions visant à contrer une Chine de plus en plus affirmée et à aplanir les divergences sur des questions comme la Russie.

Biden, le Premier ministre indien Narendra Modi, le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le nouveau Premier ministre australien Anthony Albanese tiendront également des réunions bilatérales, Modi devant rencontrer Kishida pour des entretiens et un dîner de travail après la fin des discussions plus larges.

Taïwan n'était pas un point officiel à l'ordre du jour du Quad, a déclaré un responsable américain, mais on s'attendait à ce que ce soit un sujet clé lorsque les quatre dirigeants se rencontreront, un jour après que M. Biden ait rompu avec la convention et offert le soutien militaire des États-Unis à l'île autonome revendiquée par la Chine.

L'Inde a frustré les États-Unis avec ce que Washington a considéré comme un manque de soutien aux sanctions dirigées par les États-Unis et à la condamnation de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Mais les responsables occidentaux ont décidé de pousser Modi sur cette question en douceur et en privé, cherchant plutôt à souligner leurs points de vue communs sur la Chine, que Washington considère comme un défi à long terme plus important que la Russie.

L'Inde a développé des liens étroits avec Washington ces dernières années et constitue un élément essentiel du groupement Quad visant à repousser la Chine.

Mais elle entretient une relation de longue date avec Moscou, qui reste un fournisseur majeur de son matériel de défense et de ses approvisionnements en pétrole. L'Inde s'est abstenue lors des votes du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question, bien qu'elle ait exprimé des inquiétudes quant à certains meurtres de civils en Ukraine.

"Le président est très conscient que les pays ont leur propre histoire, ils ont leurs propres intérêts, ils ont leurs propres perspectives, et l'idée est de construire sur les points communs", a déclaré un autre fonctionnaire américain qui a informé les journalistes et a refusé d'être nommé.

L'une des questions clés pour Washington avant la réunion du Quad était de savoir comment sevrer l'Inde des équipements militaires fournis par la Russie et s'il fallait fournir une aide à la défense et d'autres formes de soutien à l'Inde pour accélérer cette transition.

Les États-Unis envisagent un "soutien à l'investissement" de 4 milliards de dollars pour l'Inde en plus des milliards de dollars accordés précédemment, a déclaré New Delhi lundi après que les deux parties aient signé un accord pour la fabrication du vaccin COVID-19, les soins de santé, les énergies renouvelables, l'inclusion financière et les infrastructures.

L'Inde s'est également jointe aux États-Unis et à 11 autres pays dans le cadre de pourparlers économiques dirigés par Washington, appelés Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité (IPEF).

La Quadrilatérale est largement d'accord sur le fait que la situation en Ukraine constitue une menace sérieuse pour l'ordre international, mais il n'était pas clair comment ils allaient aborder directement cette question dans une déclaration commune, a déclaré le second responsable américain.

Il a ajouté que le Quad doit se renforcer avant de réfléchir à l'opportunité d'adopter d'autres membres potentiellement intéressés, comme la Corée du Sud.