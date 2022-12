Les dirigeants de la chaîne de télévision Warner Bros quittent leur poste dans le cadre d'une restructuration - Deadline

Nancy Daniels, qui dirigeait le réseau Turner et un certain nombre de chaînes Discovery, dont Animal Planet, et Jane Latman, de HGTV, qui supervisait Food Network, ont quitté l'entreprise, selon le mémo envoyé par Kathleen Finch, présidente et directrice du contenu de US Networks Group.

La société "doit procéder à des ajustements supplémentaires pour l'avenir alors que nous évoluons vers un modèle opérationnel plus rationalisé", selon le rapport.

La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Cette décision intervient à un moment où les entreprises cherchent à réduire leurs coûts et à diminuer leurs effectifs pour faire face à un ralentissement économique. Le mois dernier, le grand patron de CNN, Chris Licht, a informé les employés dans un mémo destiné à l'ensemble du personnel que des licenciements étaient en cours.

Avant de prendre en charge le réseau Turner, Daniels était président de TLC, connu pour ses émissions comme "Sister Wives", "90 Day Fiancé" et "Le Petit Couple".

Depuis qu'il a rejoint HGTV en 2019, Latman a supervisé des séries telles que "Home Town Takeover", "Celebrity IOU" et "Rock the Block".