Les banques américaines ont profité de l'augmentation des paiements d'intérêts sur les prêts, mais les commentaires de certains cadres supérieurs suggèrent qu'elles pourraient être confrontées à un avenir incertain.

La baisse de la demande des emprunteurs et le ralentissement des dépenses de consommation pourraient peser sur les bénéfices des banques dans les mois à venir.

Voici quelques commentaires sur la saison des résultats jusqu'à présent :

JPMORGAN CHASE -

"Alors que les valorisations du marché et les écarts de crédit semblent refléter des perspectives économiques plutôt bénignes, nous restons vigilants quant aux risques potentiels", a déclaré le PDG Jamie Dimon.

"La demande de prêts reste assez faible partout, sauf pour les cartes", a déclaré le directeur financier Jeremy Barnum lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, en faisant référence aux cartes de crédit.

BANK OF AMERICA -

"Les consommateurs ont mené une croissance organique solide avec des comptes de haute qualité et des clients engagés", a déclaré le PDG Brian Moynihan.

"Nous prévoyons que les revenus nets d'intérêts commenceront à augmenter au troisième trimestre par rapport au deuxième, et qu'ils augmenteront à nouveau au quatrième trimestre", a déclaré le directeur financier Alastair Borthwick.

WELLS FARGO -

"Les consommateurs ont bénéficié de la vigueur du marché de l'emploi et des augmentations de salaires", a déclaré le PDG Charles Scharf.

"La migration des clients vers des solutions à plus haut rendement a également été plus faible au cours du trimestre", a déclaré le directeur financier Mike Santomassimo.

CITIGROUP -

"Il y a des signes clairs d'un ralentissement du marché du travail et d'un resserrement du budget des consommateurs", a déclaré le PDG Jane Fraser.

"Nous avons les clients ayant un score FICO élevé qui sont à l'origine de la croissance des dépenses et qui, franchement, ont toujours des soldes et des épargnes élevés, et ce sont vraiment les clients ayant un score FICO plus faible pour lesquels nous constatons une baisse plus marquée des taux de paiement et davantage d'emprunts", a déclaré le directeur financier Mark Mason.

PNC FINANCIAL SERVICES -

"La marge nette d'intérêts et la marge nette d'intérêts ont augmenté, marquant le début de notre trajectoire de croissance vers une marge nette d'intérêts record attendue en 2025", a déclaré le PDG Bill Demchak. (Reportage de Niket Nishant à Bengaluru ; Rédaction d'Alan Barona)