Les dirigeants des îles du Pacifique se réunissent pour faire preuve d'unité dans un contexte de concurrence entre superpuissances

La réunion discutera également du projet du Japon de rejeter dans la mer les eaux traitées de la centrale nucléaire détruite de Fukushima. Certaines îles du Pacifique craignent que ces eaux ne contaminent les stocks de poissons, mais Tokyo a déclaré qu'elles ne présentaient aucun risque, selon l'ordre du jour.

Kiribati s'est séparée du Forum des îles du Pacifique à la veille de sa dernière réunion en juillet, alimentant les craintes que la nation atoll avec de vastes zones de pêche situées à 3 000 km (1 860 miles) au sud-ouest d'Hawaï, soit devenue isolée après avoir établi des liens diplomatiques avec Pékin.

"Dans un contexte d'intérêts géopolitiques croissants dans notre région, associés aux menaces réelles posées par le changement climatique, la solidarité au sein de notre famille du Pacifique est plus que jamais essentielle", a déclaré le Premier ministre fidjien et président du forum, Sitiveni Rabuka, dans une déclaration précédant la réunion.

En mai, la Chine a cherché mais n'a pas réussi à décrocher un accord de commerce et de sécurité entre 10 nations des îles du Pacifique, après que le forum ait déclaré que l'unité était la priorité dans une région où plusieurs États ont des liens avec Taïwan et non avec Pékin.

L'Australie et la Nouvelle-Zélande, tous deux membres du forum, ont critiqué la pression exercée par la Chine pour obtenir un rôle de police dans la région.

PRIORITÉ DE LA CHINE

Mardi, la Chine a publié un document sur la politique du président Xi Jinping appelé "Initiative de sécurité globale", qui cite les pays insulaires du Pacifique parmi les priorités de Pékin pour la coopération multilatérale en matière de sécurité.

La Chine "accordera une grande attention" aux pays insulaires du Pacifique et "augmentera la fourniture de matériel, de fonds et de talents pour aider les pays insulaires à améliorer leur capacité à faire face aux menaces de sécurité non traditionnelles", indique le document.

Les ambitions de la Chine dans les îles du Pacifique ont alarmé les États-Unis et leurs alliés, après que Pékin ait conclu un pacte de sécurité avec les îles Salomon.

L'Australie a entrepris de renforcer ses liens militaires avec les Fidji, a conclu un pacte de sécurité avec le Vanuatu et espère signer un accord de sécurité avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée cette année.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a signé un accord de coopération de grande envergure à Kiribati mardi.

Le président de Kiribati, Taneti Maamau, a déclaré que l'accord couvrait la coopération et la formation de la police, la surveillance maritime, l'aviation, le changement climatique, la santé, l'éducation et les infrastructures.

"En ce qui concerne la sécurité, il est très clair, non seulement pour l'Australie mais aussi pour les dirigeants des îles du Pacifique, que nous pensons que la sécurité doit être assurée au sein de la famille du Pacifique", a déclaré M. Wong aux journalistes à Fidji jeudi, lorsqu'il a été interrogé sur Kiribati.

L'Australie, principal bailleur de fonds de la région, a annoncé jeudi un programme de santé de 620 millions de dollars australiens pour les îles du Pacifique.

Meg Keen, directrice du programme des îles du Pacifique à l'Institut Lowy de Sydney, a déclaré que le point central de la réunion était "absolument une démonstration d'unité" après que les Kiribati aient accepté de revenir.

Discuter de l'élimination des eaux usées de Fukushima était également une priorité élevée, étant donné l'expérience de la région en matière de contamination nucléaire après avoir été utilisée comme terrain d'essai de bombes des décennies plus tôt, a-t-elle ajouté.