Les dirigeants des pays du G7 et de l'Otan vont accentuer la pression sur Moscou-responsables US

WASHINGTON, 22 juin (Reuters) - Les dirigeants des pays membres du G7 et de l'Otan vont chercher à accentuer la pression sur Moscou en réponse à l'invasion russe de l'Ukraine lors des sommets organisés la semaine prochaine, ont annoncé mercredi de hauts responsables américains.

L'Otan devrait également annoncer de nouvelles mesures visant à consolider la sécurité européenne, ont précisé les responsables.

L'Australie, le Japon, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande devraient prendre part aux réunions, ce qui montrera que la guerre en Ukraine n'a pas détourné les esprits de la question chinoise, ont-ils ajouté.

Les dirigeants du G7 devraient également s'exprimer sur les "pratiques économiques coercitives" de la Chine, qui sont devenues de plus en plus agressives ces dernières années, a indiqué l'un des responsables américains. (Reportage Andrea Shalal, Humeyra Pamuk et Kanishka Singh ; version française Camille Raynaud)