Les dirigeants du Commonwealth se réunissent au Rwanda alors que le pays hôte est critiqué pour son respect des droits de l'homme.

Le Commonwealth, un club de 54 pays dont la plupart sont d'anciennes colonies britanniques, englobe environ un tiers de l'humanité et se présente comme un réseau de partenaires égaux ayant des objectifs communs tels que la démocratie, la paix et la prospérité.

Le prince Charles et le premier ministre britannique Boris Johnson assisteront à une cérémonie d'ouverture en compagnie des chefs d'État et de gouvernement de la plupart des pays membres, avant que les dirigeants ne tiennent deux jours de discussions à huis clos.

Un des points à l'ordre du jour sera la demande d'adhésion au Commonwealth des anciennes colonies françaises, le Togo et le Gabon, signe du désenchantement de la sphère d'influence de la France en Afrique et de l'attrait d'un club anglophone.

Le thème du sommet, "Delivering a Common Future : Connecter, Innover, Transformer", proposait peu d'indices quant aux résultats attendus.

Lors des sommets précédents, les dirigeants se sont mis d'accord sur des déclarations et des objectifs concernant des défis spécifiques tels que le paludisme, et certains des membres les plus riches se sont engagés à financer des initiatives spécifiques.

Certains pays importants, dont l'Afrique du Sud, l'Inde, le Pakistan, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont envoyé des délégations plus juniors dirigées par des ministres à Kigali.

Au début du mois, 24 groupes de la société civile, dont Human Rights Watch, ont déclaré que le mandat du Commonwealth en matière de droits de l'homme serait sapé si les dirigeants ne parvenaient pas à interpeller le Rwanda sur son bilan.

Ils ont déclaré que le gouvernement rwandais était responsable de poursuites abusives, de harcèlement et de torture de dissidents, ce que le Rwanda nie.

L'accueil du sommet par le Rwanda a également maintenu les projecteurs sur la politique controversée de la Grande-Bretagne d'expulser les demandeurs d'asile vers le pays.

Les médias britanniques ont rapporté que le prince Charles l'avait qualifiée d'"épouvantable", une toile de fond peu propice à ses interactions avec Johnson et le président rwandais Paul Kagame lors du sommet. Toutefois, il était peu probable que les tensions éventuelles soient étalées en public.

Johnson, à qui Reuters a demandé jeudi s'il visiterait les centres de détention préparés par les autorités rwandaises pour accueillir les demandeurs d'asile en provenance de Grande-Bretagne, a répondu qu'il était "à plat" et qu'il ne pourrait pas le faire.