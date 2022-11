Les dirigeants du G20 constatent une détérioration des problèmes d'endettement de certains pays à revenu intermédiaire - draft

Un projet de déclaration des dirigeants du G20 vu par Reuters comprend un langage beaucoup plus fort sur les questions de dette et reconnaît que les problèmes s'étendent bien au-delà des seules nations les plus pauvres.

Le projet souligne l'importance que tous les créanciers officiels et privés participent à l'allègement de la dette et assument un fardeau équitable. Mais il ne mentionne pas la Chine, qui a été critiquée par les pays occidentaux et les institutions financières internationales pour avoir retardé les efforts de restructuration de la dette.

Les dirigeants ont déclaré qu'ils intensifieraient leurs efforts pour mettre en œuvre le Cadre commun pour le traitement de la dette d'une "manière prévisible, opportune, ordonnée et coordonnée", selon le projet.

Le cadre a été créé par le G20 et le Club de Paris des créanciers officiels fin 2020 pour aider les pays à faible revenu à surmonter la crise du COVID-19. Cependant, les résultats se sont avérés insaisissables et seuls trois pays - le Tchad, la Zambie et l'Éthiopie - ont officiellement demandé un traitement de la dette au titre du cadre.

Les dirigeants du G20 ont également salué l'accord sur la dette conclu par les créanciers du Tchad, et ont encouragé la conclusion rapide d'un traitement de la dette pour la Zambie d'ici début 2023. Ils ont également encouragé la conclusion d'un traitement de la dette pour l'Éthiopie dans le cadre d'un programme soutenu par le FMI.

Les dirigeants du FMI et de la Banque mondiale, ainsi que les responsables des États-Unis et d'autres puissances occidentales, ont fait pression sans succès pour élargir le cadre du G20 afin d'inclure les pays à revenu intermédiaire vulnérables, mais cet effort a été bloqué par la Chine, qui est désormais le plus grand créancier souverain du monde.

Le projet de déclaration reconnaît, pour la première fois, la gravité des problèmes d'endettement auxquels sont confrontés les pays à revenu intermédiaire, dans ce que les experts considèrent comme une référence claire au Sri Lanka, qui a conclu un accord avec le FMI au niveau du personnel début septembre, mais qui doit obtenir des garanties de financement de la part de plusieurs créanciers, dont la Chine et le Japon, pour décrocher les décaissements.