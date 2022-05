Les dirigeants du G7 et le président ukrainien Zelenskiy s'entretiendront dimanche

Les discussions porteront sur les derniers développements de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les efforts pour soutenir le pays et les moyens de démontrer "l'unité continue du G7 dans notre réponse collective, y compris en imposant des coûts sévères pour la guerre de Poutine", a déclaré lundi un porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison Blanche.

Les dirigeants des pays du G7, qui comprennent les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, le Japon, le Canada et l'Italie, tiendront leur réunion virtuelle avec M. Zelenskiy dimanche matin aux États-Unis, a ajouté le porte-parole.

S'adressant aux journalistes à bord d'Air Force One alors que M. Biden s'envolait vers l'Ohio pour la journée, Mme Psaki a déclaré que le moment choisi pour la session était important car elle aura lieu un jour avant que M. Poutine ne participe au Jour de la Victoire. Cette fête, qui a lieu lundi, marque la fin de la Seconde Guerre mondiale et comprend des défilés militaires dans toute la Russie.

"Alors qu'il s'attendait à défiler dans les rues de Kiev, cela ne se produira certainement pas", a-t-elle déclaré.

Mme Psaki a également indiqué que les responsables américains discutent de la possibilité d'imposer davantage de sanctions aux oligarques et aux entreprises russes, ainsi que de prendre des mesures pour éviter que les Russes précédemment sanctionnés ne s'y soustraient.

Les États-Unis et leurs alliés se sont précédemment unis sur une série de sanctions radicales ciblant les banques, les fonctionnaires et autres entités russes et visant à punir Moscou pour ses actions, y compris les crimes de guerre présumés. La Russie caractérise son invasion comme une opération spéciale visant à démilitariser et "dénazifier" l'Ukraine.

Mercredi, M. Biden a déclaré qu'il prévoyait de discuter d'éventuelles mesures supplémentaires contre Moscou pour la poursuite et l'intensification de sa guerre en Ukraine voisine, ajoutant que les États-Unis étaient toujours ouverts à de nouvelles sanctions.

"Je parlerai avec les membres du G7 cette semaine de ce que nous allons faire ou ne pas faire", a-t-il déclaré aux journalistes cette semaine, après que l'Union européenne a proposé ses sanctions les plus sévères à ce jour contre la Russie, y compris un embargo pétrolier progressif.

Le chancelier allemand Olaf Scholz, qui participera à l'appel, doit également prononcer un discours télévisé au peuple allemand dimanche.

Le jour de la Victoire prend une signification particulière cette année étant donné que l'Ukraine et la Russie - toutes deux victimes de l'Allemagne nazie - sont maintenant en guerre, a déclaré un porte-parole du gouvernement allemand.