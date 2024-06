Les dirigeants du Groupe des Sept (G7) s'envoleront cette semaine vers le sud de l'Italie pour leur sommet annuel dans une ambiance morose, confrontés à une myriade de malheurs intérieurs alors même qu'ils cherchent des solutions à bon nombre des problèmes les plus urgents de la planète.

Le président américain Joe Biden est confronté à la polarisation de l'électorat et à des taux d'approbation décevants avant sa réélection en novembre, tandis que le premier ministre britannique Rishi Sunak semble certain de perdre le pouvoir lors d'un vote national le mois prochain.

Les dirigeants de la France et de l'Allemagne subissent de lourdes défaites lors des récentes élections européennes, et les sondages d'opinion sont peu encourageants pour les premiers ministres du Canada et du Japon.

Seule l'hôte, la première ministre italienne Giorgia Meloni, arrivera en pleine forme après avoir triomphé aux élections européennes, mais elle aura du mal à obtenir des résultats significatifs dans la luxueuse station balnéaire de Borgo Egnazia, estiment les analystes politiques.

"En tant qu'hôte du G7, vous voulez des dirigeants dotés de tous les pouvoirs. Si vous n'avez que des canards boiteux, vous ne pouvez pas faire grand-chose", a déclaré Francesco Galietti, fondateur de la société de risque politique Policy Sonar.

"Si vous n'avez pas d'autorité chez vous, comment pouvez-vous avoir de l'autorité sur la scène internationale ?

Les chefs d'État et de gouvernement des démocraties les plus développées du monde sont confrontés à un ordre du jour impressionnant lors de la réunion du 13 au 15 juin : guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, déséquilibres commerciaux avec la Chine, menaces posées par l'intelligence artificielle et défis en matière de développement en Afrique.

Ils accueilleront également un nombre inhabituellement élevé de personnalités extérieures, dont le pape François et les dirigeants de certaines des plus grandes puissances régionales du monde, telles que l'Inde, le Brésil, l'Argentine, la Turquie, l'Algérie et le Kenya. Le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed bin Salman devait venir, mais s'est désisté, a indiqué l'Italie mardi, sans donner de raison.

"Le G7 réunit des pays qui partagent les mêmes idées en ce qui concerne les principes et les normes fondamentales, mais il n'est pas fermé comme une forteresse. Il s'ouvre au monde", a déclaré un haut fonctionnaire italien sous couvert d'anonymat.

AVOIRS RUSSES GELÉS

À l'approche du sommet, qui débute jeudi, les diplomates s'efforcent de surmonter le maquis juridique qui entrave l'utilisation des bénéfices générés par les avoirs russes gelés en Occident.

Environ 260 milliards d'euros (281 milliards de dollars) de fonds de la banque centrale russe sont bloqués dans le monde entier, principalement dans l'Union européenne.

Certains gouvernements de l'UE souhaitent prélever les intérêts et les utiliser pour aider l'Ukraine, dévastée par l'invasion russe de 2022, tandis que les États-Unis souhaitent un plan plus ambitieux, dans le cadre duquel les bénéfices serviraient à rembourser un prêt pluriannuel d'un montant pouvant atteindre 50 milliards de dollars.

"L'argent, bien sûr, est important, mais c'est aussi le signal, car nos dirigeants ont cette année l'occasion d'envoyer un signal clair que (le président russe Vladimir) Poutine ne peut pas nous survivre", a déclaré la semaine dernière Daleep Singh, le principal diplomate américain pour les négociations du G7.

Rome et Washington espèrent qu'un accord pourra être conclu dans les Pouilles, mais un fonctionnaire allemand a déclaré la semaine dernière que cela était peu probable.

Malgré les frictions persistantes sur cette question, les partenaires du G7 s'accordent presque unanimement sur la nécessité de tenir tête à la Russie et, pour la deuxième année consécutive, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy participera au sommet.

L'harmonie est moins grande au sein du club des nations riches en ce qui concerne la guerre entre Israël et le Hamas, les pays de l'UE étant divisés entre un camp solidement pro-israélien et d'autres sympathisants des Palestiniens.

De même, des divergences apparaîtront lorsque les alliés occidentaux discuteront de la Chine. Les dirigeants du G7 devraient exprimer leur inquiétude face à la surcapacité industrielle de la Chine, mais il n'y a pas encore d'accord sur la meilleure façon de contrer les subventions publiques chinoises.

"Certains pays européens entretiennent des relations commerciales très intenses avec la Chine. Il faut donc s'attendre à moins d'unité que sur d'autres sujets, comme la Russie", a déclaré Raffaele Marchetti, professeur de relations internationales à l'université Luiss de Rome. (Reportages de Crispian Balmer et Angelo Amante à Rome, Andrew Gray à Bruxelles et Andrea Shalal à Washington. Rédaction : Christina Fincher)