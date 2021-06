Les dirigeants du G7 s'engagent à augmenter leurs contributions au financement du climat

CARBIS BAY, Angleterre, 12 juin (Reuters) - Les pays du G7 se sont engagés dimanche à augmenter leurs contributions au financement de la lutte contre le changement climatique et à respecter leur promesse de mobiliser 100 milliards de dollars (82 milliards de dollars) par an jusqu'en 2025 de ressources publiques et privées pour aider les pays pauvres à réduire leurs émissions de carbone et à faire face au réchauffement de la planète.

A l'issue d'un sommet en Angleterre, ils appellent aussi les autres pays développés à participer à cet effort.

Les pays développés sont convenus en 2009, de verser ensemble 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020 pour financer la lutte contre le changement climatique dans les pays les plus pauvres, dont beaucoup sont aux prises avec la montée des eaux, les tempêtes et les sécheresses.

Cet objectif n'a pas été atteint, en partie en raison de la pandémie de COVID-19, qui a contraint le gouvernement britannique à reporter à cette année la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26). (Elizabeth Piper; version française Camille Raynaud et Bertrand Boucey)