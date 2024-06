Les dirigeants du Groupe des Sept ont apporté un soutien politique fort à un système fiscal international plus équitable, fondé sur un impôt minimum mondial, a déclaré samedi le Premier ministre italien, Giorgia Meloni.

S'exprimant à l'issue du sommet du G7, M. Meloni a déclaré qu'une convention multilatérale sur un impôt minimum mondial était prête à être signée au niveau technique.

"Il appartient maintenant aux pays d'exprimer leur volonté politique. L'Italie a apporté son soutien et j'espère que cela se fera le plus rapidement possible", a déclaré M. Meloni.