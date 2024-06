Les dirigeants mondiaux se réunissent en Suisse samedi pour un sommet visant à faire pression sur la Russie pour qu'elle mette fin à sa guerre en Ukraine, mais l'absence de puissants alliés de Moscou, comme la Chine, atténuera l'impact potentiel de ce sommet.

Des dizaines d'alliés de l'Ukraine participeront au sommet, mais la Chine reste à l'écart après que la Russie a été exclue des débats au motif qu'elle considérait l'événement comme une perte de temps et qu'elle n'avait aucun intérêt à y participer.

Sans la Chine, les espoirs d'isoler Moscou se sont évanouis, tandis que les récents revers militaires ont mis Kiev sur la sellette. La guerre à Gaza entre Israël et le Hamas a également détourné l'attention de l'Ukraine.

Les pourparlers devraient se concentrer sur les préoccupations plus larges suscitées par la guerre, telles que la sécurité alimentaire et nucléaire et la liberté de navigation, et un projet de déclaration finale identifie la Russie comme l'agresseur dans le conflit, selon des sources.

"Le sommet risque de montrer les limites de la diplomatie ukrainienne", a déclaré Richard Gowan, directeur de l'ONU à l'International Crisis Group. "Néanmoins, c'est aussi l'occasion pour l'Ukraine de rappeler au monde qu'elle défend les principes de la Charte des Nations unies.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que la Russie ne mettrait fin à la guerre en Ukraine que si Kiev acceptait de renoncer à ses ambitions dans le cadre de l'OTAN et de lui céder l'intégralité de quatre provinces revendiquées par Moscou - demandes que Kiev a rapidement rejetées, estimant qu'elles équivalaient à une capitulation.

Les conditions posées par M. Poutine reflètent apparemment la confiance croissante de Moscou dans le fait que ses forces ont le dessus dans la guerre.

Moscou présente ce qu'elle appelle son opération militaire spéciale en Ukraine comme faisant partie d'une lutte plus large contre l'Occident, qui, selon elle, veut mettre la Russie à genoux. Kiev et l'Occident rejettent cette thèse et accusent la Russie de mener une guerre de conquête illégale.

La Suisse, qui a accepté de participer au sommet à la demande du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, souhaite ouvrir la voie à un futur processus de paix incluant la Russie.

Zelenskiy a même accusé Pékin d'aider Moscou à saper la rencontre, accusation démentie par le ministère chinois des affaires étrangères.

La Chine avait déclaré qu'elle envisageait de participer à l'événement, mais elle a finalement décliné l'invitation parce que la Russie n'y serait pas présente.

"Il est clair qu'en ce moment, en termes géopolitiques, pour la Chine, la relation spéciale avec la Russie prime sur toute autre considération", a déclaré Bernardino Regazzoni, ancien ambassadeur de Suisse en Chine.

Environ 90 pays et organisations se sont engagés à participer à ce sommet de deux jours qui se tiendra au Buergenstock, une station balnéaire située au sommet d'une montagne dans le centre de la Suisse. Le sommet a également dû faire face à un plan alternatif proposé par la Chine.

La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, et les dirigeants de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Grande-Bretagne, du Canada et du Japon figurent parmi les participants. L'Inde, la Turquie et la Hongrie, qui entretiennent des relations plus amicales avec la Russie, devraient également participer au sommet.

La Russie, qui a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine en février 2022, a qualifié de "futile" l'idée d'un sommet sans elle.

Les partisans de l'Ukraine marquent les discussions suisses par une série d'événements dans la ville voisine de Lucerne afin d'attirer l'attention sur les coûts humanitaires de la guerre, une manifestation étant prévue pour demander le retour des prisonniers et des enfants emmenés en Russie.

Les fonctionnaires européens reconnaissent en privé que sans le soutien des principaux alliés de Moscou, l'impact du sommet sera limité.

"Qu'est-ce que (Zelenskiy) peut espérer de ce sommet ?", a déclaré Daniel Woker, ancien ambassadeur suisse. "Un nouveau petit pas en avant dans la solidarité internationale avec l'Ukraine, victime de l'agression russe.