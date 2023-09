Des hommes politiques et des chefs d'entreprise du nord de l'Angleterre, où se trouvent la plupart des investissements britanniques dans les énergies renouvelables et les technologies vertes, ont attaqué mercredi le plan du Premier ministre Rishi Sunak visant à diluer ses engagements en faveur du "net zéro".

Le gouvernement a indiqué qu'il allait retarder certaines politiques "net zéro" afin d'alléger le fardeau financier qui pèse sur les ménages, et un ministre de premier plan a déclaré que "mettre le peuple britannique en faillite" ne sauverait pas la planète.

"C'est vraiment déprimant", a déclaré Juergen Maier, ancien patron de Siemens UK et vice-président du Northern Powerhouse Partnership, un groupe de réflexion dirigé par des entreprises pour le nord de l'Angleterre.

Je sais, grâce aux nombreux chefs d'entreprise avec lesquels je m'entretiens chaque semaine, que nous progressons tranquillement dans la réalisation de nos projets "net zéro". Malheureusement, ce gouvernement n'est plus avec nous".

Plus tard dans la journée de mercredi, M. Sunak présentera ce qu'il appelle une approche plus "proportionnée" pour parvenir à des émissions nettes nulles d'ici à 2050, l'interdiction des nouvelles voitures à essence et diesel devant être repoussée de 2030 à 2035.

À Liverpool, qui fonde de grands espoirs sur une usine d'énergie marémotrice, le maire de la région, Steve Rotherham, a déclaré que M. Sunak risquait de nuire à l'industrie de fabrication de voitures électriques de la région.

"Un assouplissement de ces objectifs risque de compromettre tous les progrès et les investissements nécessaires pour en arriver là", a déclaré M. Rotherham.

Le maire de North of Tyne, Jamie Driscoll, sur la côte nord-est de l'Angleterre, a déclaré que des emplois étaient en jeu.

"Si nous ne donnons pas de certitude à l'industrie, elle n'investira pas dans la production d'énergie verte et les transports propres", a-t-il déclaré.

Simon Clarke, un législateur du parti conservateur de M. Sunak dont la circonscription se trouve dans le nord-est, a déclaré que le premier ministre devait d'urgence dissiper les rumeurs selon lesquelles la Grande-Bretagne était devenue moins sérieuse dans sa lutte contre le changement climatique.

"Non seulement cela est très préjudiciable pour les flux d'investissements entrants au Royaume-Uni, mais je pense que c'est un très mauvais espace politique pour le gouvernement", a déclaré M. Clarke à Sky News.