La direction du parti séparatiste modéré Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a approuvé un accord initial visant à soutenir les socialistes espagnols pour former un gouvernement régional dans la riche région du nord-est, a déclaré lundi la chaîne de télévision publique TVE.

La décision doit être confirmée par les militants lors d'un vote interne au parti, a précisé la chaîne.

S'assurer du soutien de l'ERC est essentiel pour les socialistes, qui ont remporté le plus grand nombre de voix lors des élections régionales de mai, mais n'ont pas obtenu la majorité.

Les socialistes, dirigés localement par Salvador Illa, ont obtenu 42 sièges dans la chambre catalane qui en compte 135. Le partenaire de coalition habituel du parti, l'alliance d'extrême gauche Sumar, en a obtenu six, tandis que l'ERC en a eu 20.

Les partis qui souhaitent former un gouvernement ont besoin de 68 sièges au premier tour et d'une majorité simple au second.