Bourse de Londres : Les dirigeants européens signent l'accord conclu avec le Royaume-Uni

BRUXELLES, 30 décembre (Reuters) - La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel ont signé mercredi l'accord sur les relations commerciales avec le Royaume-Uni conclu le 24 décembre et l'ont envoyé à Londres afin que le Premier ministre Boris Johnson le paraphe à son tour.

"Il est de la plus haute importance que l'Union européenne et le Royaume-Uni se tournent vers l'avenir pour ouvrir un nouveau chapitre dans leurs relations", dit l'Union européenne dans un communiqué, souhaitant une action concertée face au changement climatique et dans les relations internationales.

Les documents devaient être acheminés dans la journée à Londres à bord d'un avion de la Royal Air Force. Boris Johnson devra en renvoyer un exemplaire signé à Bruxelles.

L'accord permet à la Grande-Bretagne, qui quittera effectivement l'Union vendredi au terme de la période de transition entamée après la rupture politique, de continuer à bénéficier d'un accès au marché unique sans droits de douane ni quotas.

Les Etats-membres de l'UE l'ont approuvé mardi et le Parlement européen doit le faire avant la fin février. (Gabriela Baczynska, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)