Les dirigeants financiers mondiaux désignent la Chine comme obstacle à un allégement plus rapide de la dette

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré vendredi que l'inflation élevée, le resserrement des politiques monétaires, les pressions sur les devises et les sorties de capitaux augmentaient le fardeau de la dette dans de nombreux pays en développement, et qu'il était urgent de faire davantage de progrès.

Elle a déclaré avoir discuté de ces questions lors d'un dîner avec les ministres des finances africains et lors de nombreuses autres sessions. Les nations riches du Groupe des Sept ont également rencontré les ministres des finances africains, qui s'inquiètent du fait que l'accent mis sur la guerre en Ukraine draine les ressources et l'attention de leurs préoccupations urgentes.

"Tout le monde est d'accord pour dire que la Russie devrait mettre fin à sa guerre en Ukraine, et cela permettrait de résoudre les problèmes les plus importants auxquels l'Afrique est confrontée", a déclaré Mme Yellen aux journalistes lors des réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington.

Mais elle a ajouté qu'un processus de restructuration de la dette plus efficace était également nécessaire, et que la Chine avait un grand rôle à jouer.

"Vraiment, l'obstacle à la réalisation de plus grands progrès est un important pays créancier, à savoir la Chine", a-t-elle déclaré. "Il y a donc eu beaucoup de discussions sur ce que nous pouvons faire pour amener la Chine à la table et favoriser une solution plus efficace."

La Chine étant la pièce manquante du puzzle d'un certain nombre de négociations sur la dette en cours dans les marchés en développement, le Groupe des 20 a lancé en 2020 un cadre commun pour amener des créanciers tels que la Chine et l'Inde à la table des négociations aux côtés du FMI, du Club de Paris et des créanciers privés.

La Zambie, le Tchad et l'Éthiopie ont demandé à se restructurer dans le cadre de ce nouveau mécanisme, qui doit encore être testé. Le Sri Lanka est prêt à entamer des discussions avec des créanciers bilatéraux, dont la Chine, après avoir conclu un accord de 2,9 milliards de dollars avec le FMI dans le cadre d'une plateforme similaire. Le mois dernier, les nations créancières du Club de Paris ont tendu la main à la Chine et à l'Inde afin de coordonner étroitement les discussions sur la dette du Sri Lanka, mais elles attendent toujours une réponse.

Les pays les plus pauvres du monde devront payer 35 milliards de dollars au titre du service de la dette à des créanciers officiels et privés en 2022, plus de 40 % du total étant dû à la Chine, selon la Banque mondiale.

La ministre espagnole des Finances, Nadia Calvino, qui préside le comité directeur du FMI, a déclaré jeudi dans une interview à Reuters que l'on s'inquiétait de plus en plus du fait que la Chine ne participe pas pleinement aux efforts d'allègement de la dette, notant que la Chine n'avait pas envoyé de fonctionnaires pour participer en personne aux réunions du FMI et de la Banque mondiale de cette semaine.

"La Chine est un partenaire nécessaire. Il est indispensable qu'elle soit présente dans la salle et dans les discussions lorsqu'il s'agit de l'allègement de la dette", a déclaré M. Calvino, ajoutant que de nombreux pays fortement endettés étaient également durement touchés par l'inflation et les chocs climatiques.

Le ministre allemand des finances, Christian Lindner, s'est également joint aux critiques croissantes concernant le manque de participation de la Chine, en temps opportun, à la restructuration de la dette des pays à faible revenu. La Chine a fait valoir qu'elle ne participerait pas dans certains cas à moins que le FMI et la Banque mondiale ne prennent également une décote.

M. Lindner a déclaré aux journalistes qu'il regrettait que la Chine n'ait pas accepté son invitation à participer à la table ronde du G7 avec les pays africains.