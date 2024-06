Des vétérans et des dirigeants du monde entier se réunissent en Normandie jeudi pour célébrer le 80e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944, lorsque plus de 150 000 soldats alliés sont arrivés en France par mer et par air pour chasser les forces de l'Allemagne nazie.

Alors que la guerre fait rage en Ukraine, aux frontières de l'Europe, la commémoration de ce tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale aura cette année une résonance particulière.

Cet anniversaire intervient également au cours d'une année marquée par de nombreuses élections, notamment au Parlement européen cette semaine et aux États-Unis en novembre, et les dirigeants devraient établir des parallèles avec la Seconde Guerre mondiale et mettre en garde contre les dangers de l'isolationnisme et de l'extrême droite.

Cette année, la démocratie est littéralement en jeu", a déclaré le président américain Joe Biden avant de se rendre en France, ajoutant que les sacrifices du jour J ne devaient pas être abandonnés.

Le nombre de vétérans, souvent âgés de 100 ans ou plus, diminuant rapidement, il s'agira probablement de la dernière grande cérémonie organisée en Normandie pour leur rendre hommage en leur présence.

Quelque 200 vétérans, pour la plupart américains ou britanniques, participeront à des cérémonies tout au long de la journée sur des plages balayées par le vent qui portent encore les cicatrices des combats qui ont éclaté le jour J, la plus grande invasion amphibie de l'histoire, au cours de laquelle des milliers de soldats alliés ont trouvé la mort.

Parmi les participants figure Bob Gibson, 101 ans, qui faisait partie de la deuxième vague de soldats ayant débarqué sur la plage d'Utah, en Normandie.

"C'est comme si c'était hier. Vous n'imaginez pas ce que j'ai vu. C'est terrible. Certains des jeunes soldats n'ont jamais atteint la grande plage... Parfois, cela vous réveille la nuit", a-t-il déclaré à Reuters.

M. Biden, le président français Emmanuel Macron, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, le roi Charles de Grande-Bretagne, le chancelier allemand Olaf Scholz et bien d'autres prendront part à la journée d'hommages, qui doit débuter vers 0830 GMT par une cérémonie britannique à Ver-sur-Mer.

La Russie, qui a lancé une invasion massive de l'Ukraine en 2022, déclenchant ainsi le plus grand conflit armé en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, n'a pas été invitée.

"L'Ukraine a besoin du soutien des Européens et des Alliés, comme la France et les autres États européens en ont eu besoin pour vaincre le nazisme", a déclaré un diplomate européen, soulignant qu'il était important que M. Zelenskiy soit présent.

"De tous ceux qui sont présents en Normandie aujourd'hui, seuls Zelenskiy et les quelques vétérans encore en vie savent ce qu'est réellement la guerre", a ajouté le diplomate.

Le président russe Vladimir Poutine a participé aux événements du 70e anniversaire en Normandie.

Avec les dirigeants de la France, de l'Allemagne et de l'Ukraine, il a mis en place le "format Normandie", aujourd'hui disparu, un groupe de contact visant à résoudre le conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui se concentrait alors sur les régions du Donbas et de la Crimée.

Dix ans plus tard, les quatre ne tiennent plus de conférences diplomatiques de haut niveau ensemble.

Alors que la guerre fait également rage au Moyen-Orient et ailleurs, certains visiteurs ont souhaité la paix, en rendant hommage aux soldats tombés au combat au cimetière américain de Colleville-sur-Mer.

"C'est très émouvant de voir que tant de jeunes hommes sont enterrés ici", a déclaré Brigitte Perdrix, 66 ans, originaire de la ville voisine de Trouville. "Un hommage leur serait rendu si les atrocités et les guerres qui se déroulent actuellement cessaient. Ce serait comme une rose placée sur chaque tombe".