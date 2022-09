Les dirigeants mondiaux s'engagent à soutenir davantage la nature avant le sommet de l'ONU

En marge de la réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, l'Allemagne a promis de consacrer 1,5 milliard d'euros par an au financement international de la biodiversité, soit plus du double de ses engagements actuels.

Les nations se réuniront bientôt à Montréal, au Canada, pour un sommet crucial des Nations Unies sur la biodiversité (COP15) afin de finaliser et d'adopter un cadre pour protéger et conserver la nature.

Plus de la moitié du PIB mondial dépend fortement du monde naturel, selon un rapport du Forum économique mondial pour 2020.

La conférence de décembre "doit être un tournant pour nos efforts de conservation", a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz en annonçant le nouveau financement. "Avec cette contribution, nous voulons envoyer un signal fort pour un résultat ambitieux de la COP15 sur la biodiversité."

Les dirigeants mondiaux ont jusqu'à présent eu du mal à se mettre d'accord sur un nouveau cadre mondial.

Les économistes affirment que pour inverser le déclin de la biodiversité d'ici 2030, le monde doit dépenser pas moins de 967 milliards de dollars par an, soit un écart actuel de plus de 800 milliards de dollars par an.

Si l'Allemagne a promis le financement le plus important de tous les pays industrialisés, d'autres ont annoncé de nouvelles stratégies, notamment un plan de financement de la biodiversité soutenu par l'Équateur, le Gabon et le Royaume-Uni, entre autres.

Ce plan "définit ce que nous attendons des gouvernements, des institutions financières, du secteur privé, des philanthropes et de la société civile, pour relever le défi de l'augmentation et de la mobilisation des ressources pour la biodiversité", a déclaré le président équatorien Guillermo Lasso.

Les participants à l'événement parallèle de haut niveau, dont le Premier ministre canadien Justin Trudeau, ont réitéré leur engagement à protéger et conserver au moins 30 % de leur territoire terrestre et océanique d'ici 2030.

"Le Canada fait des progrès historiques pour atteindre notre engagement", a déclaré M. Trudeau. "Nous continuerons à mobiliser le soutien mondial pour atteindre cet objectif et protéger la biodiversité sur la planète."

À l'heure actuelle, environ 17 % de la superficie terrestre mondiale est protégée, selon un rapport du Forum économique mondial de 2021. Mais seulement 7% de l'océan mondial est sous une sorte de régime de conservation, avec moins de 3% hautement protégés.