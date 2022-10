Les discours haineux et l'extrémisme en ligne ont alimenté l'attentat contre Pelosi, selon les experts en terrorisme

L'intrus au domicile des Pelosi a crié "Où est Nancy ?" avant d'agresser Paul Pelosi avec un marteau, selon une personne informée de l'incident. Un internaute portant le même nom que l'homme arrêté sur les lieux, David Depape, a exprimé son soutien à l'ancien président Donald Trump et a adhéré à la théorie du complot sectaire QAnon dans des messages en ligne faisant référence à la "pédophilie satanique".

La police n'a pas encore fait de commentaires sur le motif de l'attaque.

Mais les experts en terrorisme et en extrémisme pensent qu'il pourrait s'agir d'un exemple de la menace croissante du terrorisme dit stochastique, dans lequel des individus parfois instables sont inspirés à la violence par des discours et des scénarios haineux qu'ils voient en ligne et entendent répercutés par des personnalités publiques.

"Il s'agissait clairement d'une attaque ciblée. L'objectif était de localiser le président de la Chambre et de lui faire potentiellement du mal", a déclaré John Cohen, ancien coordinateur de la lutte contre le terrorisme et chef du renseignement au ministère de la Sécurité intérieure, qui travaille actuellement sur cette question avec les forces de l'ordre locales et étatiques de tout le pays.

"Il s'agit de la poursuite d'une tendance que nous connaissons depuis plusieurs années. C'est une dynamique de menace qui inquiète énormément les forces de l'ordre."

Pelosi a été diabolisée en ligne et en public par des sites Web et des personnalités politiques d'extrême droite et d'extrême gauche. Des graphiques la représentant décapitée et un appel à envoyer des immigrants chez elle, avec son adresse, ont circulé en ligne cet été, selon Site Intelligence Group, qui effectue des recherches sur l'extrémisme en ligne.

Rita Katz, directrice exécutive de Site, a déclaré que la Présidente était une figure de haine pour une grande partie de la droite politique, et qu'elle est "le visage de l'establishment démocrate et, en tant que tel, au centre de nombreuses théories de conspiration proches de QAnon".

Ces théories et les personnes qui les épousent sont parfois promues par des personnalités publiques plus classiques, ce qui amplifie les menaces, selon les experts.

"Bien que l'intention puisse être de mobiliser la base politique d'une personne ou de générer de l'audimat, cela ajoute également à la volatilité de l'environnement de la menace", a déclaré Cohen.

Les attaquants individuels, parfois appelés "loups solitaires", combinent souvent des griefs personnels et politiques et sont renforcés et radicalisés par ce qu'ils lisent en ligne, rapporte l'Institut national de la justice, organe de recherche du DOJ.

Des attaques contre des personnalités politiques, des lieux de culte et des races ou ethnies se produisent aux États-Unis depuis des décennies, mais les professionnels de l'application de la loi affirment que l'environnement actuel est particulièrement dangereux.

"La menace d'extrémisme radical d'aujourd'hui a cette puissante composante numérique qui peut vraiment accélérer le recrutement et activer la violence dans un paysage de menace plus large", a déclaré Aisha Qureshi, analyste en sciences sociales à l'Institut national, dans un podcast de l'agence avant l'attaque de Pelosi.

"Le simple volume et la vitesse de la désinformation diffusée par les médias sociaux exacerbent vraiment ce problème", a-t-elle ajouté.

Les menaces contre les dirigeants politiques sont en hausse aux États-Unis. Les cas liés à des "déclarations et menaces inquiétantes" contre des membres du Congrès ont bondi de 3 939 en 2017 à 9 625 en 2021, selon la police du Capitole américain.

"Regardez l'attaque du FBI dans l'Ohio", a déclaré Todd Helmus, spécialiste principal des sciences du comportement à la société de recherche sur la sécurité Rand Corp, faisant référence à un incident survenu en août lorsqu'un homme armé a tenté de s'introduire dans le siège du FBI à Cincinnati.

Helmus a lié cet incident à la rhétorique entourant le retrait par le FBI de documents classifiés de la propriété de Trump en Floride. Le site a déclaré que l'attaque de Pelosi était célébrée en ligne par des partisans d'extrême droite.

"Nous attendons simplement que d'autres choses de ce genre se produisent", a déclaré Helmus.