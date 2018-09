Les discussions USA/Canada sur l'Aléna progressent

par David Ljunggren

OTTAWA, 1er octobre (Reuters) - Les représentants américains et canadiens ont réalisé dimanche "beaucoup de progrès" dans les renégociations de l'Accord de libre-échange nord-américain (Aléna) mais certaines divergences n'ont toujours pas été aplanies, a-t-on appris auprès de plusieurs sources et d'un responsable.

La présidence américaine a exigé que le Canada signe un nouvel accord de libre-échange d'ici dimanche minuit (lundi, 04h00 GMT) sous peine d'être exclu de l'Aléna. Le Mexique, troisième signataire de l'accord, a déjà conclu un accord avec les Etats-Unis.

"Beaucoup de progrès, mais nous n'y sommes pas encore (...) il reste encore quelques questions difficiles, nous faisons de notre mieux", a déclaré l'ambassadeur du Canada à Washington.

"Je suis prudemment optimiste", a-t-il ajouté.

Une autre source canadienne a elle aussi fait état de progrès tout en admettant que plusieurs obstacles restaient à surmonter. "Nous en sommes proches, mais nous n'y sommes pas", a-t-elle dit.

Washington veut un texte d'accord pour le 1er octobre afin qu'il puisse être signé par l'administration mexicaine sortante. Les dirigeants canadiens ont toujours dit refuser de céder à l'urgence en raison de l'importance des enjeux.

Les Etats-Unis et le Canada s'opposent sur les mécanismes de résolution des conflits commerciaux et sur les demandes américaines d'un accès élargi au marché laitier canadien qui est protégé. (Avec Roberta Rampton, David Shepardson et David Lawder à Washington; Nicolas Delame pour le service français)