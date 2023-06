Les réunions entre les hauts fonctionnaires américains et chinois qui se sont tenues en Chine cette semaine ont trouvé un écho favorable, les deux parties convenant de maintenir les lignes de communication, même si Pékin reste méfiant à l'égard d'initiatives américaines plus "provocatrices" et que le risque d'affrontements ouverts demeure.

Les déclarations de Washington et de Pékin sur les réunions entre Daniel Kritenbrink, secrétaire d'État adjoint aux affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique, et des responsables chinois, dont le vice-ministre des affaires étrangères Ma Zhaoxu, ont été positives, décrivant les discussions comme franches et productives.

Juste avant l'arrivée de M. Kritenbrink à Pékin dimanche, la marine américaine a fait état d'une "interaction dangereuse" samedi, lorsqu'un navire de guerre chinois a croisé un destroyer américain dans le détroit sensible de Taïwan, ce qui laisse entrevoir la possibilité de futurs face-à-face qui pourraient échapper à tout contrôle.

La visite de M. Kritenbrink fait également suite à la rebuffade apparente de la Chine, la semaine dernière, à l'égard du secrétaire américain à la défense, M. Lloyd Austin, qui avait sollicité une rencontre officielle avec son homologue chinois, mais qui s'est vu opposer un refus catégorique.

"Les deux parties ont mené une communication franche, constructive et fructueuse sur la promotion de l'amélioration des relations sino-américaines et sur la gestion et le contrôle appropriés des différences", a déclaré le ministère chinois des affaires étrangères dans un communiqué publié mardi à propos des réunions de M. Kritenbrink.

Les deux parties ont également convenu de continuer à communiquer, selon le communiqué.

"Les deux parties ont eu des discussions franches et productives dans le cadre des efforts continus visant à maintenir des lignes de communication ouvertes et à s'appuyer sur la récente diplomatie de haut niveau entre les deux pays", a déclaré le département d'État américain lundi en fin de journée.

L'administration du président américain Joe Biden s'est efforcée de renforcer l'engagement avec la Chine alors que les liens entre les deux plus grandes économies du monde se sont détériorés sur des questions allant de Taïwan, gouvernée démocratiquement et revendiquée par la Chine, à l'activité militaire dans la mer de Chine méridionale.

Mais les critiques ont remis en question les ouvertures des États-Unis à l'égard de la Chine, arguant que les décennies passées d'engagement n'ont pas réussi à modifier le comportement de Pékin.

PLUS COMPLIQUÉ

Les récentes interactions entre la Chine et les États-Unis ont montré que les deux parties tentaient de gérer les différends, mais le risque d'affrontements continuera d'augmenter si Washington ne cesse pas ses provocations et s'il ne fait pas preuve de sincérité dans l'amélioration des relations, a rapporté lundi en fin de journée le journal chinois Global Times, soutenu par l'État.

Les liens entre la Chine et les États-Unis sont entrés dans une phase "plus compliquée" - si la Chine souhaite stabiliser ses relations et est ouverte à une éventuelle coopération, elle luttera aussi fermement contre les provocations américaines, écrit le Global Times, connu pour ses penchants nationalistes.

"Nous nous efforçons de gérer les relations du mieux possible", a déclaré M. Kritenbrink, interrogé par des journalistes à Pékin mardi sur l'état actuel des relations bilatérales.

Les liens déjà distendus ont pris un virage au sud en février, lorsque le secrétaire d'État Antony Blinken a renoncé à un voyage en Chine après le survol de l'espace aérien américain par ce que Washington a décrit comme un ballon espion chinois.

À la question de savoir si M. Blinken se rendrait bientôt en Chine, M. Kritenbrink a répondu : "Nous verrons : "Nous verrons, je n'ai rien à annoncer.

Quant aux chances d'une rencontre entre M. Biden et le président chinois Xi Jinping lors du sommet des dirigeants de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) qui se tiendra à San Francisco en novembre, il a déclaré : "Je ne saurais le dire".