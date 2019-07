Les discussions entre responsables US et chinois ont repris-officiel

9 juillet (Reuters) - Le représentant au Commerce américain, Robert Lighthizer, et le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, se sont entretenus avec le vice-Premier ministre chinois Liu He et le ministre du Commerce Zhong Shan mardi en vue de la poursuite des négociations commerciales entre Pékin et Washington, a-t-on déclaré de source officielle américaine.

"Les deux parties vont poursuivre ces discussions de manière appropriée", a ajouté un haut responsable dans un courrier électronique en se refusant à toute précision sur l'objet des pourparlers et la prochaine étape du processus de négociation.

(Chris Prentice, Marc Angrand pour le service français)