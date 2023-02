Les distributeurs "doivent faire plus" face à la hausse des prix alimentaires, dit Le Maire

PARIS (Reuters) - Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a appelé lundi les groupes de distribution à "faire plus" pour aider les consommateurs à faire face à la hausse des prix des produits alimentaires, alors que le gouvernement cherche à mettre en place un "panier anti-inflation" composé de produits de consommation essentiels à prix réduits.

"La hausse des prix d'alimentaires est pour moi un sujet de préoccupation majeure (...) C'est une priorité mais on apportera des solutions que si chacun s'y met, non seulement l'Etat mais aussi les distributeurs, qui doivent prendre leurs responsabilités, doivent faire plus et doivent faire mieux", a dit Bruno Le Maire sur RTL.

Le gouvernement souhaite que les grands groupes de distribution comme Carrefour, Casino, Auchan ou encore E.Leclerc mettent en place un panier composé d'environ 50 produits à usage quotidien à prix coûtant dès le mois prochain.

Mais pour l'heure, seuls quelques petits distributeurs, comme Systeme U et Lidl, ont accepté l'initiative gouvernementale, qui n'est pas obligatoire. Systeme U a d'ores et lancé depuis le début du mois son propre panier anti-inflation composé de 150 produits du quotidien.

Certains distributeurs, comme Carrefour, assurent avoir déjà mis en place des mesures en bloquant les prix sur certains produits.

D'autres, comme Auchan, ont depuis répondu en lançant leurs propres initiatives, affirmant que le panier doit être davantage concentré sur les produits frais, comme la viande, le poisson et les fruits et légumes.

Dans ses dernières prévisions publiées la semaine dernière, l'Insee a estimé que l'alimentation restera la principale raison de la hausse générale des prix ces prochains mois.

Le ministère de l'Economie a conduit l'an dernier une enquête pour examiner les marges des groupes de distribution mais n'a pas trouvé de preuves de prix abusifs.

(Reportage Dominique Vidalon avec la contribution de Leigh Thomas; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)