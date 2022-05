Les dividendes mondiaux battent des records au premier trimestre (Janus Henderson)

Selon le dernier indice Janus Henderson Global Dividend, les dividendes mondiaux ont fait un bond de 11 % au premier trimestre sur base globale pour atteindre un total de 302,5 milliards de dollars. Il s’agit d’un record pour le premier trimestre habituellement marqué par une accalmie saisonnière. La croissance sous-jacente a été plus importante encore, à 16,1 %. L’analyse de Janus Henderson montre que les versements ont plus que doublé depuis la création de l’indice en 2009.



Cette croissance s'explique en partie par un retour à la normale en termes de distributions après les bouleversements provoqués par la pandémie. Le premier trimestre 2021 a connu de fortes diminutions des dividendes, ainsi la base de comparaison est assez faible.



Mais la croissance du 1er trimestre 2022 reflète aussi le solide rebond économique post-Covid dont une grande partie du monde a bénéficié en 2021 et jusqu'au début de cette année.



Au niveau mondial, 81 % des entreprises qui ont procédé à des distributions au 1er trimestre ont augmenté leurs dividendes par rapport à l'année dernière et 13 % les ont maintenus au même niveau.



La prise en compte des chiffres solides du 1er trimestre entraîne une légère augmentation des prévisions pour l'année. Pour 2022, Janus Henderson prévoit à présent des dividendes mondiaux de 1 540 milliards de dollars, une augmentation globale de 4,6 % équivalente à une augmentation de 7,1 % sur une base sous-jacente.