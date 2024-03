Les dollars australien et néo-zélandais ont été privés de leur élan mercredi après qu'une surprise malvenue, bien que modeste, concernant l'inflation américaine ait poussé les rendements du Trésor à la hausse et déclenché des pertes pour les obligations locales.

Les investisseurs ont réagi en réduisant encore les chances d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine en juin, passant de 73 % à 68 %. Il y a un mois, les marchés avaient évalué à 90 % les chances d'un assouplissement en juin.

Ce changement plus large a été répercuté en Australie où la probabilité d'une réduction d'un quart de point du taux d'escompte de 4,35 % en juin est de 50-50, et le mois d'août est maintenant le mois préféré avec une probabilité implicite de 90 %.

La prochaine réunion de la Reserve Bank of Australia (RBA) aura lieu le 19 mars et les marchés n'ont pratiquement aucune chance d'assister à une modification des taux, et les spéculations sont limitées quant à l'abandon d'une tendance au resserrement de la politique monétaire.

"Nous pensons que la RBA adoptera une position neutre d'ici la réunion de mai", a déclaré Adam Boyton, responsable de l'économie australienne chez ANZ.

"Nous continuons à privilégier un début de cycle de réduction des taux en novembre, bien que les signes actuels de modération de l'inflation augmentent le risque d'un début plus précoce du cycle d'assouplissement.

Le prochain relevé de l'inflation de février est prévu pour le 27 mars et, étant donné qu'il comprend un éventail de services plus large que l'indice de janvier, l'inflation annuelle pourrait passer de 3,4 % à 3,4 %.

En Nouvelle-Zélande, les nouvelles sont mitigées : les prix des denrées alimentaires ont baissé de 0,6 % en février, annulant une partie de la hausse de janvier et ramenant l'inflation annuelle des denrées alimentaires à son niveau le plus bas depuis mai 2021, à savoir 2,1 %. Les denrées alimentaires représentent près de 19 % du panier des prix à la consommation.

Toutefois, cette baisse a été compensée par un bond des coûts de voyage et d'hébergement à l'étranger, ce qui brouille les perspectives de l'IPC pour l'ensemble du premier trimestre.

Sur le marché des changes, l'Aussie se maintient à 0,6606$, après avoir plongé jusqu'à 0,6583$ après les données américaines. Le support se situe autour de 0,6562$ et la résistance à 0,6667$.

Le dollar kiwi est resté stable à 0,6147 $, après avoir baissé de 0,3 % au cours de la nuit jusqu'à 0,6136 $. Le support se situe autour de 0,6125$ et la résistance majeure à 0,6217$.

Les obligations australiennes ont également été affectées par les données américaines, les contrats à terme sur les obligations à trois ans étant de retour à 96,360 après avoir perdu près de 6 points de base mardi.

Les taux swap à deux ans de la Nouvelle-Zélande ont légèrement augmenté de 2 points de base à 4,85%, mais restent bien en dessous du pic de 5,26% atteint le mois dernier. (Reportage de Wayne Cole, édition de Shri Navaratnam)