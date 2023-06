Les dollars australien et néo-zélandais tentaient de trouver un plancher mercredi après de fortes chutes, dans l'attente du témoignage du président de la Réserve fédérale Jerome Powell qui pourrait façonner les attentes pour d'autres hausses de taux à venir.

Le dollar australien a peu changé à 0,6791 $, après avoir chuté de 0,9 % au cours de la nuit jusqu'à 0,6754 $. Il n'a pas réussi à franchir le niveau de résistance de 69 cents au cours des dernières sessions après une course haussière loin de ses bas de 2023, mais bénéficie d'un soutien à la moyenne mobile de 200 jours de 0,6693 $.

Le kiwi s'est raffermi de 0,1 % à 0,6175 $, après avoir chuté de 0,5 % au cours de la nuit jusqu'à 0,6135 $. Il bénéficie d'un soutien à 0,6154 $ et d'une résistance majeure à 0,6247 $.

Le compte-rendu de la réunion de juin de la Reserve Bank of Australia (RBA), publié mardi, a pesé sur l'Aussie. En effet, le compte-rendu ne contenait aucune indication sur de nouvelles augmentations, un signe que les marchés ont considéré comme dovish.

L'absence de mesures de relance spécifiques de la part de Pékin, alors que les marchés s'y attendaient de plus en plus, a également pesé sur les deux monnaies des Antipodes. Le yuan offshore a atteint son plus bas niveau en sept mois, à 7,2 pour un dollar, mercredi.

À l'avenir, M. Powell sera confronté aux législateurs au cours de deux jours de témoignages et sera certainement interrogé sur la question de savoir si les taux augmenteront réellement à nouveau en juillet et s'ils culmineront dans une fourchette de 5,5 % à 5,75 %, comme cela est prévu.

"Le chemin de la moindre résistance est la poursuite de la baisse de l'AUD/USD. AUD/USD pourrait plonger sous 0,6700 cette semaine, en particulier si le président du FOMC Powell est hawkish", a déclaré Joseph Capurso, stratège principal en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.

"Nous considérons que la politique monétaire toujours très stricte dans les économies avancées augmente le risque que l'appétit pour le risque se détériore, que les capitaux de portefeuille quittent les marchés émergents et que l'AUD/USD abandonne une partie de ses gains récents."

Les obligations nationales se sont mieux comportées, suivant leurs homologues mondiales sur les signes que la campagne mondiale de resserrement pourrait être sur le point de se terminer.

Les rendements des obligations australiennes à trois ans ont baissé de 6 points de base à 3,927%, le plus bas en quatre sessions, tandis que les rendements à 10 ans ont également baissé de 6 points de base à 3,969%. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Jacqueline Wong)