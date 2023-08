Les dollars australien et néo-zélandais ont reçu un coup de pouce bien nécessaire mardi, car un assouplissement surprise de la politique chinoise a ravivé les espoirs d'une relance significative, même si les données du géant asiatique se sont révélées d'une faiblesse inquiétante.

Les baisses des taux directeurs ont permis de compenser les résultats désastreux des ventes au détail et de la production industrielle en Chine, bien que les marchés souhaiteraient vraiment voir Pékin utiliser les dépenses fiscales pour relancer la demande.

La Chine est le principal marché d'exportation de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande et l'un des principaux moteurs des prix de leurs ressources.

La baisse des taux a été suffisante pour aider l'Aussie à rebondir de 0,3 % à 0,6504 $ et à s'éloigner d'un plus bas de neuf mois à 0,6454 $, bien qu'un mouvement au-dessus de 0,6560 $ soit nécessaire pour le placer sur un terrain plus stable.

Le kiwi a progressé jusqu'à 0,5986 $ et s'est éloigné d'un autre creux de neuf mois à 0,5944 $, mais fait face à une résistance au-dessus de 0,5990 $.

Les données nationales montrant un ralentissement inattendu de la croissance des salaires à 3,6% au cours du trimestre de juin n'ont pas aidé l'Aussie, apaisant les craintes d'une spirale imminente des prix et des salaires.

Les analystes s'attendent à un chiffre plus élevé pour ce trimestre, mais ces chiffres ne sont pas attendus avant la mi-novembre et peut-être trop tard pour influencer la réflexion de la Reserve Bank of Australia (RBA) sur les taux d'intérêt.

Le compte rendu de la réunion de politique générale de la banque centrale, qui s'est tenue en août et qui a été publié mardi, a laissé entendre qu'il pourrait être mis fin à la hausse des taux, le conseil d'administration estimant "crédible" que l'inflation diminue avec les taux actuels.

"À partir de là, la fenêtre se rétrécit quant aux données qui pourraient forcer une nouvelle hausse des taux, étant donné que nous prévoyons un affaiblissement de l'activité économique", a déclaré Belinda Allen, économiste principale à la CBA.

Les chiffres de l'inflation du troisième trimestre sont attendus le 25 octobre et le rapport sur les salaires le 15 novembre.

"À ce stade, nous ne pensons pas que ces chiffres dépassent les attentes et obligent la RBA à relever à nouveau le taux d'escompte", a déclaré Mme Allen.

Les marchés sont partagés et estiment qu'il y a une chance sur deux pour qu'il y ait une nouvelle hausse d'ici la fin de l'année.

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) tient sa prochaine réunion mercredi et est considérée comme certaine de maintenir les taux à 5,5 %.

Une enquête de la RBNZ auprès des ménages, publiée mardi, a montré que les hausses passées fonctionnaient comme prévu, l'inflation attendue dans les deux ans à venir étant tombée de 5,0 % à 3 %.

"Nous nous attendons à ce que la RBNZ maintienne ses taux et réitère son intention de les maintenir pour une période prolongée", a déclaré Satish Ranchhod, économiste principal chez Westpac. "Les données d'aujourd'hui étaient un peu plus favorables à une déclaration de politique plus 'dovish'. (Reportage de Wayne Cole ; édition de Miral Fahmy)