Les dollars australien et néo-zélandais ont légèrement progressé jeudi, la hausse des taux américains s'étant avérée peu spectaculaire, alors que les réunions politiques en Europe et au Japon présentaient toujours des risques.

Le dollar australien a augmenté de 0,2% à 0,6772 $, après avoir oscillé entre 0,6730 $ et 0,6793 $ au cours de la nuit. Le dollar kiwi a progressé jusqu'à 0,6227 $, pour tester le haut de la fourchette hebdomadaire de 0,6158 $ à 0,6235 $.

Avec la hausse de la Réserve fédérale, les marchés parient sur le fait qu'elle a terminé son resserrement et que cela diminuera la pression sur les autres banques centrales pour qu'elles continuent à augmenter leurs taux.

La Banque centrale européenne devrait également relever ses taux plus tard dans la journée de jeudi, mais là encore, les investisseurs pensent qu'il s'agira de la dernière hausse, tandis que la Banque du Japon devrait maintenir une politique très souple lors de sa réunion de vendredi.

Tout cela a renforcé les spéculations selon lesquelles la Reserve Bank of Australia (RBA) maintiendra ses taux à 4,1 % lors de sa réunion du 1er août.

Une lecture étonnamment faible de l'inflation nationale a déjà amené les marchés à réduire les chances d'une hausse à environ 25 %, soit la moitié de ce qu'ils étaient au début de la semaine. Le pic attendu pour les taux est tombé de 4,45 % à 4,30 %.

Ces données ont suffi à la NAB pour abandonner à la fois son appel à une hausse des taux la semaine prochaine et un pic attendu de 4,6 %.

"Le tableau de l'inflation suggère que le risque demeure d'un nouveau resserrement en Australie dans les prochains mois, mais qu'en même temps nous sommes proches du pic des taux d'intérêt", a déclaré Ivan Colhoun, économiste à la NAB.

Les économistes de la CBA maintiennent leur appel à une dernière hausse d'un quart de point la semaine prochaine, bien qu'ils pensent que cela pourrait aller dans les deux sens, tandis que l'ANZ a récemment abandonné ses prévisions de hausses et voit maintenant les taux en attente prolongée.

Les analystes de Westpac prévoyaient deux hausses de taux supplémentaires et n'ont pas encore changé d'avis.

Parmi les autres analystes, Nomura ne prévoit plus de hausse. JPMorgan, AMP, Capital Economics, Barclays et HSBC prévoient une hausse supplémentaire, tandis que Goldman Sachs prévoit un maximum de 4,6 %.

"Nous reconnaissons le risque matériel que la RBA maintienne son statu quo en août, mais nous penchons légèrement en faveur d'une nouvelle hausse compte tenu de l'inflation sous-jacente et de l'inflation des services toujours élevées, d'un marché du travail plus fort que prévu et d'un marché de l'immobilier en pleine expansion", a déclaré Andrew Boak, économiste chez Goldman Sachs.

Les données sur les ventes au détail australiennes attendues vendredi devraient soutenir le camp dovish, car les prévisions tablent sur une stagnation en juin, après une hausse surprenante de 0,7 % en mai. (Rapporté par Wayne Cole ; édité par Jacqueline Wong)