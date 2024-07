Les dollars australien et néo-zélandais sont en passe de connaître leur plus forte baisse en deux semaines depuis près de deux ans. Un accès d'aversion au risque au niveau mondial, des ventes soutenues contre le yen et des mesures d'assouplissement peu convaincantes de la part de la Chine les ont poussés à la baisse.

Après avoir chuté pendant neuf séances à son plus bas niveau depuis trois mois, le dollar australien s'est stabilisé vendredi et était en hausse de 0,1 % à 0,6546 $. Il est cependant en passe de perdre 2 % par semaine. Avec la baisse de 1,5 % de la semaine dernière, le déclin de deux semaines est le plus important depuis septembre 2022.

Il doit rebondir au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours de 0,6589 $ pour briser la tendance à la baisse.

Le dollar kiwi est resté stable à 0,5889 $, après avoir glissé pour le sixième jour de la nuit à un creux de trois mois de 0,5873 $. Il a chuté de 2% cette semaine, s'ajoutant à la baisse de 1,8% de la semaine dernière.

"Le dollar australien et le dollar néo-zélandais semblent survendus d'un point de vue technique et si nous voulons être positifs après avoir atteint le plus bas niveau de la nuit à 0,6515 $, le dollar australien montre des signes de rebond", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal des changes à la National Australia Bank.

Les deux monnaies ont été secouées par un effondrement des marchés boursiers mondiaux, un dénouement du populaire carry trade utilisant le yen comme monnaie de financement et la persistance de sentiments négatifs à l'égard de la Chine, ce qui a entraîné une forte baisse des prix des produits de base.

Les dollars australien et néo-zélandais sont souvent utilisés comme des substituts liquides du yuan chinois, reflétant le statut de la Chine en tant que premier partenaire commercial des deux pays.

Le dollar australien s'est également stabilisé à 100,78 yens, après avoir chuté de 0,6 % au cours de la nuit, ce qui porte à 6 % les pertes subies au cours des deux dernières semaines. Le kiwi s'est également maintenu à 90,65 yens et a perdu 6,2 % au cours des deux dernières semaines.

La nuit dernière à Wall Street, la vigueur de l'économie américaine a de nouveau surpris à la hausse, même si cela n'a pas entamé l'opinion selon laquelle la Réserve fédérale réduira les taux d'intérêt en septembre. Vendredi, l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) aux États-Unis, la mesure préférée de l'inflation par la Fed, devrait augmenter de 0,1 %, ce qui n'est pas une surprise.

En Australie, les investisseurs misent sur une probabilité de 20 % d'augmentation des taux d'intérêt de la part de la Banque de réserve d'Australie (RBA) lors de sa réunion d'août. Cela dépendra en grande partie des chiffres de l'inflation pour le deuxième trimestre, attendus le 31 juillet, où une augmentation annuelle de 4,0 % ou plus de l'inflation de base renforcerait la pression en faveur d'un resserrement.

Quant à la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), une série de données peu encourageantes pousse les marchés à réclamer des baisses de taux précoces et agressives, la probabilité d'un assouplissement au mois d'août étant désormais de 44 %.

Des réductions de 68 points de base sont prévues pour cette année, et de 108 points de base supplémentaires pour 2025.