Les dollars australien et néo-zélandais ont réussi à résister aux pressions vendeuses lundi, alors que les résultats d'un rapport clé sur l'inflation dans le pays et les réunions des trois principales banques centrales cette semaine pourraient contribuer à inverser leur récente trajectoire à la baisse.

Le dollar australien a augmenté de 0,2 % pour atteindre 0,6560 $, après avoir chuté de 2,1 % la semaine dernière pour atteindre son plus bas niveau en trois mois, soit 0,6510 $. La résistance se situe autour de la moyenne mobile de 200 jours de 0,6590 $.

Le résultat du rapport sur l'inflation du deuxième trimestre, prévu pour mercredi, pourrait faire pencher la balance en faveur d'une augmentation des taux d'intérêt de la part de la Reserve Bank of Australia la semaine prochaine. Actuellement, les marchés parient sur une probabilité de 20% pour une hausse.

Les économistes s'attendent à une légère ré-accélération dans les chiffres principaux, et surtout l'inflation de base - mesurée dans l'indice moyen réduit - devrait être stable à une augmentation annuelle de 4,0%, ce qui augmenterait la pression en faveur d'un resserrement.

ANZ a noté que les prix pour l'inflation administrée ou indexée sont encore trop élevés, mais l'inflation sur les éléments non administrés et non indexés est presque revenue à l'objectif sur une base annualisée de six mois.

Nous pensons que la RBA examinera une partie de l'inflation qu'elle ne peut pas "contrôler" même si l'IPC du deuxième trimestre dépasse légèrement les prévisions de la RBA et que le conseil d'administration maintiendra le taux d'escompte à 4,35 % lors de sa réunion d'août", a déclaré Blair Chapman, économiste principal à l'ANZ.

Le dollar kiwi a rebondi de 0,2 % à 0,59 $, après avoir chuté de 2 % la semaine dernière à un creux de trois mois de 0,5873 $. Il bénéficie d'un soutien à 0,5853 $, le niveau le plus bas du mois d'avril.

Entre-temps, la Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre se réuniront cette semaine et ouvriront la porte à un assouplissement, tandis que la Banque du Japon pourrait relever ses taux d'intérêt mercredi, ce qui aura des répercussions sur le yen et le populaire carry trade.

Le dollar australien s'est stabilisé à 100,59 yens, après avoir perdu 4,4 % la semaine dernière et s'être éloigné de son sommet de 33 ans, à 109,67. Le kiwi est resté stable à 90,44 yens, également après avoir chuté de 4,4 % au cours de la semaine. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Jacqueline Wong)