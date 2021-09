Les dollars australien et néo-zélandais gagnent du terrain chaque semaine avant les chiffres de l'emploi aux États-Unis.

Les dollars australien et néo-zélandais se dirigeaient vers des gains hebdomadaires vendredi, les signes de progrès dans les deux pays pour freiner la pandémie ayant fait naître l'espoir que leurs économies étaient plus proches de la réouverture.

Le dollar australien a progressé de 0,2 % à 0,7414 $ pour se rapprocher de son plus haut niveau du 4 août. La devise a augmenté de 1,3 % sur la semaine et de 4 % sur les deux dernières semaines, sa meilleure performance depuis mai de l'année dernière. La résistance se situe maintenant au sommet d'août de 0,7426 $.

De même, le kiwi a atteint un sommet de plus de deux mois à 0,7130 $, dépassant la résistance clé, la Nouvelle-Zélande ayant signalé une forte baisse des cas de COVID-19. La monnaie était également prête à réaliser des gains hebdomadaires de 1,5 %.

Le sentiment s'est amélioré lorsque le Premier ministre australien, Scott Morrison, a déclaré que la réouverture de l'économie pourrait être avancée après avoir obtenu un accord pour doubler le stock de doses Pfizer, contribuant ainsi à stimuler un taux de vaccination déjà élevé.

Au rythme actuel, environ 80 % de la population adulte pourrait être vaccinée d'ici novembre, ce qui remettrait l'économie sur les rails d'ici la fin de l'année après une contraction profonde certaine pour le trimestre de septembre.

"L'Aussie devrait se redresser aux alentours de 0,75 dollar à ce stade, notre objectif de fin d'année restant de 0,78 dollar", a déclaré Imre Speizer, responsable de la stratégie NZ chez Westpac.

Toutefois, les grandes villes étant toujours fermées, les marchés sont assez divisés sur la question de savoir si la Reserve Bank of Australia (RBA) s'en tiendra à sa décision de continuer à réduire les mesures de relance lors de la réunion de politique générale de la semaine prochaine, selon un sondage Reuters.

Les rendements du papier australien à 10 ans ont augmenté de 3 points de base cette semaine, les chiffres de la croissance du trimestre de juin ayant été annoncés mercredi, il semble plus probable que la RBA continue à réduire ses mesures.

Dans le même temps, les monnaies des Antipodes étaient confrontées à un risque majeur, à savoir les chiffres de l'emploi aux États-Unis, attendus plus tard dans la journée, qui pourraient déterminer le calendrier de resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale et influencer le mouvement du dollar. Des perspectives plus optimistes de la part de la Fed feraient monter le billet vert contre les devises asiatiques.

Dans la ville néo-zélandaise la plus peuplée, Auckland, les nouveaux cas quotidiens de COVID-19 sont tombés à 27, contre 49 la veille, alimentant l'espoir que la ville pourrait bientôt sortir du confinement strict comme d'autres villes où les restrictions ont été assouplies en début de semaine.

Le contrôle de la pandémie par le pays du Pacifique a amélioré ses perspectives économiques et donné plus de marge de man?uvre à la banque centrale locale pour augmenter les taux lors de la réunion du 6 octobre, ce qui devrait maintenir le kiwi à flot.

Les rendements obligataires de référence ont atteint un pic de deux mois à 1,862 %, apportant un soutien au kiwi. (Reportage d'Anushka Trivedi à Bengaluru ; édition de Sam Holmes)