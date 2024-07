Les dollars australien et néo-zélandais sont restés proches de leurs plus bas niveaux de plusieurs semaines mardi après la décision de la Chine de réduire plusieurs taux d'intérêt clés, tandis que le dollar a peu changé dans l'attente d'un nouvel élan.

Lundi, la Chine a surpris les marchés en réduisant les principaux taux d'intérêt à court et à long terme. C'est la première fois depuis août dernier que la Chine prend une telle décision, indiquant ainsi qu'elle a l'intention de stimuler la croissance dans la deuxième plus grande économie du monde.

Les deux monnaies des Antipodes, souvent utilisées comme substituts liquides du yuan chinois, sont restées stables après avoir chuté au cours de la séance précédente dans le sillage de la nouvelle. Le dollar australien s'échangeait à 0,6643 $ tôt ce mardi et le dollar néo-zélandais a baissé de 0,01 % à 0,5979 $.

"Le dollar australien et le dollar néo-zélandais ont tendance à refléter une expression plus liquide et plus libre en termes de réalités auxquelles l'économie chinoise est actuellement confrontée", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal des changes à la National Australia Bank (NAB).

"L'assouplissement de la PBOC hier n'est pas énorme en termes de magnitude, mais il signale la volonté de la PBOC de soutenir l'économie parallèlement à l'aspect fiscal, et cela joue probablement en faveur d'une certaine tolérance à l'égard d'un peu de faiblesse du CNY.

Le yuan offshore s'est établi pour la dernière fois à 7,2973 pour un dollar.

Sur le marché en général, les mouvements de devises ont été modérés, les traders se tournant vers les réunions des banques centrales aux États-Unis et au Japon la semaine prochaine.

L'euro a baissé de 0,02% à 1,0889 $, tandis que la livre sterling a également baissé de 0,02% à 1,2928 $.

Face au yen, le dollar s'est replié de 0,14% à 156,79. L'indice du dollar est resté stable à 104,29.

La réaction du marché à la décision du président américain Joe Biden de se retirer de la course électorale au cours du week-end a été discrète, bien qu'il y ait eu un certain dénouement du "Trump trade", qui a vu le dollar et les rendements du Trésor américain diminuer légèrement, tandis que le rallye du bitcoin a marqué une pause.

"Je pense que la politique américaine, à mesure que nous nous rapprochons de l'élection de novembre, deviendra une plus grande source de volatilité pour les marchés", a déclaré M. Catril de la NAB.

"Il y a encore beaucoup d'eau à examiner en termes de ce que les candidats ont à offrir et aussi comment les sondages peuvent changer. Et puis, bien sûr, il sera très important pour les marchés d'obtenir un peu plus de clarté sur les politiques clés et les priorités".

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a baissé de 0,7 % pour atteindre 67 665 dollars, reculant d'un sommet de plus d'un mois atteint lors de la session précédente.