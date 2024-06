Les dollars australien et néo-zélandais se sont repliés pour la troisième séance consécutive lundi, les données mitigées sur l'activité en Chine n'ayant pas apporté d'amélioration, tandis que les deux ont également interrompu leur ascension face à l'euro après plusieurs jours de hausse.

Le dollar australien a glissé de 0,2 % à 0,6601 $, après avoir gagné 0,5 % la semaine dernière jusqu'à 0,6704 $. Il est resté coincé dans une fourchette étroite de 0,6560 $ et 0,6710 $ pendant la plus grande partie du mois dernier.

Il a également baissé de 0,2 % à 0,6165 pour un euro, après avoir augmenté de 1,4 % la semaine dernière pour atteindre un sommet de cinq mois à 0,6191, l'incertitude politique en France ayant entraîné une baisse de l'euro.

Le dollar kiwi a également reculé de 0,2% à 0,6130 dollar, après avoir augmenté de 0,6% la semaine dernière pour atteindre 0,6222 dollar, ce qui constitue sa résistance à court terme, tandis que le support se situe autour de 0,6090 dollar. Il a baissé de 0,3% à 0,5722 pour un euro.

Les deux n'ont pas réussi à trouver beaucoup de réconfort dans les données chinoises mitigées montrant que la deuxième économie mondiale reste fragile. Les ventes au détail ont dépassé les prévisions en augmentant de 3,7 % en mai, mais la production industrielle et les investissements en actifs fixes ont tous deux été décevants.

La banque centrale chinoise a également maintenu les taux d'intérêt du marché, comme prévu, et a retiré des fonds du système bancaire, signe que les responsables politiques ne sont pas pressés d'assouplir davantage leur politique.

La Banque de réserve d'Australie décidera de sa politique monétaire mardi. On considère qu'il est certain qu'elle maintiendra les taux à 4,35 % et qu'elle conservera des perspectives équilibrées, sans rien exclure.

"Nous ne nous attendons pas à ce que le conseil d'administration change de ton, estimant pour l'instant qu'un taux d'intérêt plus élevé pendant plus longtemps permettra de maîtriser l'inflation", ont déclaré les analystes de TD Securities dans une note adressée à leurs clients.

La Banque a indiqué qu'elle était réticente à "affiner" sa politique, mais si elle mentionne l'IPC du deuxième trimestre comme un risque, cela sera considéré comme une mesure hawkish.

Les swaps impliquent qu'une baisse des taux n'est pas acquise cette année, avec seulement 60 % de chances que la RBA assouplisse ses taux d'ici décembre. Le mois d'avril 2025 est considéré comme la date la plus probable pour une baisse des taux.

De l'autre côté du Tasman, l'économiste en chef de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ), Paul Conway, prononcera un discours sur l'inflation mercredi. Les marchés ont pleinement intégré une baisse des taux en novembre, avec le risque d'une autre baisse. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Jamie Freed)