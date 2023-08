Les dollars australien et néo-zélandais ont bénéficié d'un répit bien nécessaire jeudi, après que la faiblesse des données économiques mondiales ait fait naître l'espoir que les banques centrales n'aient plus besoin de resserrer leur politique, ce qui a stimulé les actifs à risque et fait baisser les rendements obligataires.

Le dollar australien s'est établi à un sommet d'une semaine de 0,6482 $, après avoir augmenté de 0,9 % au cours de la nuit. Il a franchi un niveau de résistance clé de 0,6450 $, réduisant la pression sur sa récente tendance à la baisse qui l'a entraîné vers de nouveaux plus bas de neuf mois.

Le dollar kiwi a oscillé à 0,5979 $, après avoir augmenté de 0,5 % mercredi pour atteindre un plus haut d'une semaine de 0,5984 $. Il fait maintenant face à une résistance à 0,5996 $.

Après avoir frôlé des niveaux planchers pendant la majeure partie de la semaine en raison des inquiétudes concernant le ralentissement de la Chine et de la vigueur du dollar américain, les deux devises ont trouvé un soutien après que la faiblesse de l'activité commerciale aux États-Unis et en Europe ait suggéré que les hausses de taux d'intérêt contribuaient à ralentir l'inflation.

Cela a contribué à modifier la tendance récente selon laquelle les taux devraient rester plus longtemps à la hausse, étant donné qu'une série de données solides ont montré une accélération de l'économie américaine.

Les contrats à terme sont toujours favorables à une pause de la part de la Fed le mois prochain, mais il y a désormais 57,7 % de chances que la Fed reste stable en novembre également, contre 54 % précédemment. Ils reviennent également à des réductions de taux de 102 points de base l'année prochaine.

Jeudi, TD Securities a entamé une position longue sur le dollar australien, visant un mouvement de 4 % au cours des deux prochains mois jusqu'à 0,6740 $, alors que les évaluations à court terme tendues suggèrent qu'un renversement est imminent.

"En termes techniques, 0,64 offre un support et avec le momentum de l'AUDUSD qui devient moins négatif, nous pensons que c'est le début d'une cassure à la hausse", a déclaré Ray Ng, stratège quantitatif FX chez TD.

Pour l'instant, les investisseurs se concentrent sur le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lors de la conférence de Jackson Hole vendredi, qui serait également un coup dur pour les marchés obligataires stressés s'il s'exprime d'une manière ou d'une autre de manière hawkish.

Les marchés obligataires locaux se sont redressés en même temps que les bons du Trésor.

Les rendements des obligations australiennes à 10 ans ont chuté de 12 points de base pour atteindre leur plus bas niveau en deux semaines (4,119 %), tandis que les rendements néo-zélandais à 10 ans ont également baissé de 12 points de base pour atteindre 4,98 %, après avoir atteint leur plus haut niveau en 12 ans (5,185 %) en début de semaine. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Jacqueline Wong)