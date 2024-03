Les dollars australien et néo-zélandais étaient proches de leurs plus bas niveaux de la semaine vendredi, après qu'une nouvelle surprise à la hausse sur l'inflation américaine ait réduit les perspectives de réduction des taux d'intérêt dans ce pays et ait ébranlé les obligations au niveau mondial.

Les marchés ont réagi en réduisant les chances d'un assouplissement en juin de la part de la Reserve Bank of Australia (RBA) de 50% à 40%, alors qu'une décision en août est maintenant estimée à 70%.

La probabilité d'une baisse des taux en août de la part de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a été fixée à 80 %, après avoir été entièrement évaluée il y a deux semaines.

Les contrats à terme impliquent seulement 38 points de base d'assouplissement de la RBA pour l'ensemble de l'année 2024, la RBNZ étant considérée comme réduisant ses taux de 61 points de base.

La RBA tiendra sa prochaine réunion de politique générale le 19 mars et le marché ne voyait déjà aucune chance de modifier le taux d'intérêt actuel de 4,35 %, tout en supposant que le conseil conserverait une certaine forme de biais de resserrement conditionnel.

"Les arguments en faveur d'une nouvelle hausse des taux sont faibles étant donné que la croissance économique est bien inférieure à la tendance, que le taux de chômage est fermement orienté à la hausse et que l'inflation continue de chuter", a déclaré Gareth Aird, responsable de l'économie australienne à la CBA.

"Le maintien d'un biais de resserrement indique aux autorités fiscales qu'il est trop tôt pour déclarer que la lutte contre l'inflation est terminée", a-t-il ajouté. "Nous pensons que la réunion du conseil d'administration de mai est la plus probable pour que la RBA abandonne sa tendance à la hausse, et notre scénario de base prévoit un passage à une tendance à l'assouplissement lors de la réunion d'août, suivi d'une réduction en septembre.

Le dollar australien est resté à 0,6571 $, après avoir perdu 0,6 % dans le sillage des données sur les prix aux États-Unis pour atteindre un niveau aussi bas que 0,6569 $. Une rupture du support à 0,6560 $ pourrait entraîner un retour à 0,6500 $.

Le dollar kiwi s'est replié à 0,6115 $, après avoir chuté de 0,4 % jeudi. Le support se situe autour de 0,6088$, avec une résistance à 0,6175$.

Les contrats à terme sur les obligations australiennes à trois ans ont glissé de 6 ticks à un plus bas de deux semaines de 96,256, tandis que les rendements des obligations à 10 ans ont bondi de 12 points de base à 4,156%.

Les taux swap à deux ans de la Nouvelle-Zélande se sont mieux comportés, n'augmentant que de cinq points de base pour la semaine à 4,9400%.

Les données publiées vendredi ont montré que l'activité manufacturière s'est améliorée en février, l'indice PMI passant de 47,5 en janvier à 49,3.

Cependant, le gouvernement a averti que le pays connaîtrait une croissance économique "significativement plus lente" au cours des prochaines années, avant une mise à jour pré-budgétaire dans deux semaines. (Reportage de Wayne Cole ; édition de Lincoln Feast.)