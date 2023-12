Les dollars australien et néo-zélandais ont perdu leur plus haut niveau depuis cinq mois vendredi, leur récente série de gains s'étant heurtée à une forte résistance, mais ils conservent tous deux des gains importants pour le mois.

Le dollar australien a chuté à 0,6828 $, après avoir atteint un sommet de 0,6871 $. Il est en hausse de 3,4 % pour le mois et de 7,5 % depuis le début du mois de novembre. Le rallye a laissé la monnaie un peu plus ferme pour l'année, et l'a sauvé d'un plus bas de 0,6271 $.

Le dollar kiwi s'est replié à 0,6332 $, après avoir buté sur la résistance autour de 0,6395 $. Cela l'a laissé en hausse de 2,9% en décembre, et presque inchangé par rapport à la même période de l'année dernière.

Ce repli n'est pas une surprise étant donné que les deux devises ont grimpé au cours des deux dernières semaines et qu'elles ont été confrontées à des obstacles graphiques majeurs à 0,6900 $ et 0,6400 $.

Les obligations ont également fait l'objet de prises de bénéfices après avoir connu une progression fulgurante au cours des deux derniers mois. Les contrats à terme sur les obligations à trois ans ont baissé de 3 ticks à 96,440, mais sont toujours en hausse de 46 ticks pour le mois de décembre et à mille lieues des plus bas de 95,48 atteints en novembre.

Les rendements des obligations à 10 ans ont chuté à 3,962 % après avoir atteint un sommet de 4,999 % en novembre, alors que les marchés parient sur une série de réductions de taux aux États-Unis l'année prochaine.

Alors que la Reserve Bank of Australia (RBA) a activement envisagé d'augmenter ses taux au début du mois, les contrats à terme indiquent maintenant qu'il n'y a pratiquement aucune chance qu'elle doive resserrer ses taux et qu'une baisse d'un quart de point est prévue pour juin.

Parmi les quatre principales banques locales, ANZ, CBA et Westpac pensent que la RBA a fini de resserrer ses taux, seule la NAB s'accroche à l'idée d'une nouvelle hausse en février.

De même, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) s'est montrée résolument optimiste ces derniers temps, mais les marchés tablent sur une baisse en mai, soit un an plus tôt que les prévisions de la banque centrale.

Les prochaines données importantes pour l'Aussie sont les prix à la consommation de novembre, le 15 janvier, et le rapport complet sur l'inflation pour le quatrième trimestre, le 31 janvier.

La plupart des analystes estiment qu'il faudrait des chiffres étonnamment élevés dans les deux cas pour que la RBA augmente ses taux en février.

Le rapport sur l'inflation du quatrième trimestre de la Nouvelle-Zélande est attendu le 24 janvier et les indicateurs récents suggèrent que les risques sont à la baisse pour cette lecture. (Reportage de Wayne Cole ; édition de Lincoln Feast.)