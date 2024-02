Les dollars australien et néo-zélandais ont renoué avec leurs niveaux les plus bas vendredi, alors qu'une forte reprise à Wall Street a relancé le sentiment de risque, bien que les deux pays semblent vulnérables alors que leurs économies nationales continuent de s'affaiblir.

Les haussiers ont poussé un soupir de soulagement lorsque la monnaie australienne est remontée à 0,6579 $, après avoir atteint un creux de 11 semaines de 0,6508 $ la nuit dernière lorsque le support à 0,6525 $ s'est fissuré.

Le dollar kiwi s'est également stabilisé à 0,6147 $, après avoir chuté jusqu'à 0,6081 $ au cours de la nuit, bien qu'il ait réussi à éviter une rupture préjudiciable du support à 0,6062 $.

Les deux devises ont été mises sous pression jeudi par les inquiétudes du marché concernant une nouvelle contagion dans le secteur bancaire américain, mais cela a été compensé par les résultats positifs de deux géants de la technologie qui ont déclenché une hausse tardive des actions.

Une récente série de données économiques en demi-teinte au niveau national est restée un frein, les marchés avançant le calendrier prévu pour les réductions de taux d'intérêt.

La Reserve Bank of Australia (RBA) tiendra sa première réunion de politique générale de l'année le 6 février et est considérée comme certaine de maintenir les taux à 4,35 % étant donné que l'inflation a surpris à la baisse.

Adam Boyton, responsable de l'économie australienne chez ANZ, pense également que la RBA maintiendra son biais de resserrement implicite dans le communiqué qui suivra la réunion, du moins pour l'instant.

"Cela reflétera la volonté de la RBA d'être très confiante dans le fait que l'inflation revient dans la fourchette de manière durable avant de changer de discours", a déclaré M. Boyton.

"En ce qui concerne notre propre point de vue sur la RBA, les risques commencent à pencher en faveur d'un début plus précoce du cycle d'assouplissement - bien que nous ne nous écartions pas encore de notre avis de novembre.

Les marchés sont beaucoup plus pessimistes, estimant à environ 65 % les chances que la RBA réduise ses taux dès le mois de mai et à près de 63 points de base la possibilité d'un assouplissement pour l'ensemble de l'année 2024.

Les analystes supposent également que la RBA réduira ses prévisions d'inflation pour cette année, tout en projetant une inflation de base de 2,5 % d'ici à la mi-2026 et donc au milieu de sa fourchette cible de 2 % à 3 %.

Le résultat de la politique monétaire sera publié sous un nouveau format qui verra le gouverneur Michele Bullock donner une conférence de presse à 0430 GMT pour développer les raisons de la décision.

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ne se réunit pas avant le 28 février et est à nouveau considérée comme certaine de maintenir les taux à 5,5%, bien qu'il puisse y avoir un certain assouplissement dans sa rhétorique très hawkish étant donné la faiblesse de l'inflation et de l'emploi. (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Jamie Freed)