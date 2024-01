Les dollars australien et néo-zélandais se sont dirigés vers leur première baisse hebdomadaire en un mois, alors que les données toujours solides du marché du travail américain ont conduit à un léger recul des attentes de réduction des taux, augmentant les enjeux pour le rapport sur les emplois non agricoles prévu plus tard ce vendredi.

L'Aussie se traînait à 0,6712 $, ayant chuté pendant cinq séances consécutives, y compris une baisse de 0,4 % pendant la nuit. Il est prévu qu'il perde 1,6 % par semaine, bien que la réaction du marché aux données sur l'emploi aux États-Unis, qui sont très importantes, pourrait être volatile.

Les économistes interrogés par Reuters prévoient la création de 170 000 emplois en décembre, soit moins que les 199 000 emplois créés le mois précédent. Le taux de chômage devrait augmenter à 3,8 %, contre 3,7 % précédemment.

Le dollar kiwi s'est arrêté à 0,6240 $ après avoir baissé de 0,2 % pendant la nuit. Il se dirige vers une perte hebdomadaire de 1,4%, la plus importante depuis le début du mois de décembre.

Au cours de la nuit, les données sur les demandes d'allocations chômage et le rapport sur les emplois privés ont suggéré que le marché du travail américain restait résilient, réduisant à nouveau les espoirs du marché quant à une réduction rapide et agressive des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale cette année.

Les rendements des bons du Trésor à dix ans ont rebondi pour se situer juste en dessous de 4 % et les contrats à terme ont réduit la probabilité d'une baisse des taux américains en mars à environ 68 % et ont parié sur un assouplissement de moins de 140 points de base (pb) pour toute l'année 2024.

"Les marchés ne voient pas encore assez de données macroéconomiques pour valider la chute spectaculaire des taux du marché observée à la fin de 2023", ont déclaré les analystes d'ING dans une note aux clients.

"S'il est vrai que l'histoire de la réduction de l'inflation est solide aux États-Unis, elle doit encore être pleinement réalisée, et cela peut encore prendre un certain temps."

Les obligations australiennes ont également mis fin à une série de cinq semaines de hausse. Les rendements à dix ans ont augmenté de 7 points de base pour atteindre 4,113 % vendredi, soit une hausse de 15 points de base sur la semaine. Les rendements à trois ans ont également augmenté de 15 points de base cette semaine pour atteindre 3,755 %. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Jamie Freed)