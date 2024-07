Les dollars australien et néo-zélandais se dirigent vers des pertes hebdomadaires importantes vendredi, alors qu'une réunion de haut niveau en Chine n'a pas donné lieu à des mesures de relance énergiques et que les carry trades populaires utilisant le yen comme monnaie de financement se sont dénoués.

Le dollar américain, quant à lui, a attiré les offres au cours d'une semaine marquée par une chute des actions et des incertitudes géopolitiques, tandis que les paris croissants d'une victoire de Trump à la Maison Blanche ont également contribué à l'élan.

L'Aussie s'est maintenu à 0,6702 $, autour de son plus bas niveau en deux semaines, après avoir glissé à travers un niveau de soutien clé de 0,6715 $ au cours de la nuit. Il a chuté de 1,2% cette semaine, la première baisse en six semaines, avec un soutien à 67 cents pour l'instant.

Le dollar kiwi a baissé de 0,2 % à 0,6031 $, après avoir chuté de 0,6 % au cours de la nuit pour franchir le support clé de la moyenne mobile de 200 jours de 0,6077 $. Il est prévu une baisse hebdomadaire de 1,4%.

Il a été affaibli par les attentes de trois réductions de taux cette année de la part de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, qui pourraient commencer dès le mois prochain, après un rapport sur l'inflation faible au deuxième trimestre.

Le dollar américain a semblé terminer la semaine sur une base stable, même si les commentaires pessimistes de la Fed ont conduit les marchés à prévoir une baisse des taux en septembre et un assouplissement plus important - environ 63 points de base - pour cette année.

Les deux antipodes ont également souffert du dénouement du populaire carry trade, par lequel les investisseurs empruntent le yen à faible rendement pour investir dans des monnaies à rendement plus élevé. Ces derniers jours, le yen a connu des fluctuations importantes en raison des soupçons d'intervention de la part des autorités japonaises.

L'Aussie a chuté de 1,5 % cette semaine pour atteindre 105,50 yens, après un pic de 33 ans à 109,67 yens, tandis que le kiwi a chuté de 1,8 % pour atteindre 94,93 yens, son niveau le plus bas depuis deux mois.

La chute des prix des matières premières a également pesé sur l'Aussie alors que le troisième plénum chinois, très surveillé, n'a pas révélé de mesures de relance substantielles susceptibles de réconforter les investisseurs. Le cuivre a chuté de 3,3 % au cours de la nuit, tandis que le minerai de fer a prolongé ses pertes.

"Comme nous nous y attendions, le troisième plénum de la Chine n'a pas dévoilé de mesures de relance économique. L'AUD/USD a eu tendance à baisser toute la semaine. Mais selon nous, il n'est pas au début d'une tendance baissière", a déclaré Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale à la Commonwealth Bank of Australia.

"Si l'IPC australien du deuxième trimestre 2024 est suffisamment fort pour encourager la Reserve Bank of Australia à augmenter à nouveau le taux d'intérêt, les marchés évalueront le risque d'une nouvelle hausse, et l'AUD/USD pourrait atteindre 0,68 $ plus tôt que prévu".

Un rapport mitigé sur l'emploi jeudi a augmenté la probabilité d'une hausse des taux de la RBA en août à 20 %, mais beaucoup dépendra du rapport sur l'IPC du deuxième trimestre prévu le 31 juillet, où l'on s'attend à ce que l'inflation soit plus élevée.

De l'autre côté du Tasman, les taux de swap à deux ans de la Nouvelle-Zélande ont baissé de 16 points de base cette semaine à 4,3275 %, en plus d'une baisse de 37 points de base la semaine dernière, alors que la RBNZ semble prête à réduire ses taux. (Rapport de Stella Qiu ; Rédaction de Jacqueline Wong)