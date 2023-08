Les dollars australien et néo-zélandais ont subi une quatrième perte hebdomadaire consécutive vendredi, alors que les différentiels de rendement se sont déplacés en faveur de leur cousin américain, tandis que le malaise de l'économie chinoise n'a montré aucun signe d'apaisement.

Le dollar australien s'est replié à 0,6520 $, ayant perdu 0,7 % depuis le début de la semaine et s'éloignant de plus en plus de son sommet de juillet de 0,6895 $. La dynamique baissière suggère qu'un test de son plus bas de l'année à 0,6459 $ est probable à court terme.

Le dollar kiwi a perdu 1,4% pour la semaine à 0,6009 $, et était déjà à un cheveu de son plus bas de 2023 à 0,5986 $.

Le gouverneur de la Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe, a déclaré aux législateurs que les taux d'intérêt avaient atteint ou étaient proches d'un sommet et que tout mouvement à partir de là ne serait qu'un simple "calibrage", ce qui n'a pas aidé la cause de l'Aussie.

Les marchés impliquent désormais une probabilité de 90 % que les taux restent à 4,1 % pour un troisième mois en septembre, et une probabilité de 50 % que les augmentations soient terminées.

"Nous pensons maintenant que la RBA a atteint son taux de liquidité cible maximal", a déclaré Prashant Newnaha, stratège principal en matière de taux chez TD Securities, qui avait précédemment envisagé un sommet de 4,85 %.

"Les chances d'une augmentation le mois prochain ou en octobre sont faibles, mais la RBA pourrait éventuellement prendre une assurance et augmenter le taux en novembre", a-t-il ajouté. "Cela dit, l'obstacle à une hausse est élevé et la Banque devrait voir des preuves que les coûts de main-d'œuvre élevés sont répercutés sur des prix plus élevés au cours des mois suivants.

L'écart entre les taux australiens et le taux américain de 5,25 % à 5,5 % signifie que le dollar australien n'est plus une monnaie à haut rendement.

Les rendements australiens à 10 ans sont presque identiques à ceux des obligations américaines, alors qu'ils affichaient une prime de 30 points de base en juillet.

Les deux monnaies des antipodes ont également été affaiblies par des données décevantes sur le commerce et l'inflation en Chine, le principal acheteur de leurs exportations de ressources.

En conséquence, les prix du minerai de fer testent un soutien majeur à 100 dollars la tonne. Ce minerai est le premier produit d'exportation de l'Australie.

Le principal produit d'exportation de la Nouvelle-Zélande, les produits laitiers, a également été pénalisé par la faiblesse de la demande chinoise.

"Nous avons revu à la baisse notre prix du lait à la production pour la saison 2023-24", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note. "Nous nous attendons à ce que la faiblesse de la demande chinoise se poursuive pendant le reste de l'année. (Rédaction : Robert Birsel)