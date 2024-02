Les dollars australien et néo-zélandais semblaient vendredi pouvoir terminer une semaine difficile sur une note plus stable après que leur homologue américain ait été touché par des données étonnamment molles sur le commerce de détail, qui ont également offert un coup de pouce aux obligations.

L'Aussie s'est maintenu à 0,6517 $, le laissant stable sur la semaine et bien loin d'un plus bas de trois mois de 0,6443 $. Il fait maintenant face à une forte résistance autour de 0,6543 $ et de la moyenne mobile de 200 jours de 0,6567 $.

Le dollar kiwi s'est établi à 0,6104 $, encore une fois à peine changé pour la semaine, mais au-dessus d'un creux de 0,6048 $. La résistance se situe autour de 0,6127$ et 0,6158$.

Le kiwi a résisté à une brève baisse lorsque le gouverneur de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, Adrian Orr, n'a pas eu l'occasion de parler d'une éventuelle hausse des taux dans un discours prononcé vendredi.

Orr a noté qu'il y avait encore du travail à faire pour réduire l'inflation de base, mais a également admis que la banque centrale était préoccupée par le risque d'un resserrement excessif de la politique.

"Dans l'ensemble, le gouverneur n'a pas semblé se positionner en faveur d'un changement de politique à court terme", a déclaré Andrew Boak, économiste chez Goldman Sachs. "Nous avons plutôt interprété ses commentaires comme un argument passif en faveur du maintien de taux restrictifs pendant une période où les retards de la politique monétaire se font sentir et où l'inflation diminue.

"Nous nous attendons à ce que la RBNZ maintienne ses taux lors de sa réunion du 28 février.

Les marchés ont réagi en ramenant le risque d'une hausse des taux ce mois-ci à 21 %. La probabilité d'une nouvelle hausse des taux cette année est tombée à 44 %, alors qu'elle était supérieure à 90 % la semaine dernière.

Les taux de swap à deux ans ont baissé à 5,095 %, après avoir atteint un sommet de 5,2475 % en début de semaine.

En Australie, la faiblesse du rapport sur l'emploi a conduit les marchés à évaluer le risque de réduction des taux de la Reserve Bank of Australia (RBA), un assouplissement en juin étant considéré comme un pari à 50-50.

Les contrats à terme impliquent 36 points de base de réduction cette année, contre 25 points de base il y a quelques jours. Les rendements des obligations à trois ans sont revenus à 3,767 %, après avoir atteint 3,902 % en début de semaine.

Adam Boyton, responsable de l'économie australienne chez ANZ, a averti que les changements dans les schémas d'embauche suggéraient que l'emploi était susceptible de rebondir en février

"Alors que le marché du travail se refroidit, nous pensons que les données récentes ont exagéré la vitesse à laquelle cela se produit", a-t-il déclaré.

"En tant que tel, il n'y a pas de changement à notre appel pour que la RBA ne réduise pas ses taux jusqu'en novembre, bien que nous reconnaissions que les risques peuvent être biaisés pour un démarrage plus tôt". (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Cynthia Osterman)